Ruski predsednik Vladimir Putin čestitao je Božić pravoslavnim vernicima.

"Od srca vam čestitam Rođenje Hristovo", poručio je Putin, objavio je Kremlj.

"Sa osećajem dubokog zadovoljstva primećujem ogroman, zaista jedinstven doprinos Ruske pravoslavne crkve i drugih hrišćanskih konfesija jedinstvu društva, očuvanju našeg bogatog istorijskog i kulturnog nasleđa i patriotskom, duhovnom i moralnom vaspitanju mladih", naveo je Putin u čestitki i dodao da ''verske organizacije podržavaju i učesnike Snaga za specijalne operacije, kao i veterane specijalnih operacija''.

"Verske organizacije neumorno posvećuju pažnju delima milosrđa i dobročinstva, brinu o onima kojima je pomoć potrebna, podržavaju učesnike i veterane specijalnih vojnih operacija i mnogo čine na harmonizaciji međuverskog i međuetničkog dijaloga u našoj zemlji. Takav važan i preko potreban rad zaslužuje najiskrenije priznanje", istakao je ruski lider. 

