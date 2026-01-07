Slušaj vest

Ministarstvo pravde SAD je u revidiranoj optužnici protiv bivšeg predsednika Venecuele Nikolasa Madura uklonilo reference koje ga identifikuju kao vođu takozvanog Kartela Sunca, ublažavajući ranije tvrdnje, javlja španska novinska agencija Efe.

U optužnici iz 2020. godine, koju je podigla velika porota SAD, navodi se da je Maduro "pomogao u upravljanju, i na kraju vodio Kartel Sunca tokom dolaska na vlast u Venecueli".

Ovu tvrdnju je predsednik SAD Donald Tramp više puta citirao kako bi opravdao kampanju SAD protiv droge na Karibima.

Međutim, u ažuriranoj optužnici, koju su tužioci izmenili nekoliko sati nakon hapšenja Madura i njegove supruge, formulacija je ublažena.

Reference na kartel kao strukturiranu kriminalnu organizaciju su uglavnom uklonjene, a optužbe za trgovinu drogom protiv Madura ostaju na snazi.

U revidiranom dokumentu se navodi da Maduro "učestvuje, održava i štiti kulturu korupcije u kojoj se moćne venecuelanske elite bogate trgovinom drogom i zaštitom svojih partnera u trgovini drogom".

Dodaje se da profit ide korumpiranim zvaničnicima koji "deluju u sistemu klijentelizma koji vode oni na vrhu, poznatom kao Kartel Sunca".

U ažuriranoj optužnici, grupa se pominje dva puta, dok se u verziji iz 2020. pojavljuje na desetine puta.

Naziv kartela potiče od oznake u obliku sunca koju nose generali Venecuele.

SAD su 2025. zvanično označile Kartel Sunca kao stranu terorističku organizaciju.

Tu oznaku je podržalo više država, uključujući Argentinu, Ekvador, Paragvaj i Peru, dok su Venecuela i Kuba odbacile optužbe, kao "izum CIA" ili fiks ideju Vašingtona.

Analitičari i stručnjaci u Venecueli takođe su doveli u pitanje postojanje kartela kao koherentne, organizovane mreže za trgovinu drogom.