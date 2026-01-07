Švajcarska je jedan od najvećih svetskih centara za preradu zlata

Švajcarska je jedan od najvećih svetskih centara za preradu zlata

Venecuelaje tokom prvih godina vlasti svrgnutog predsednika Nikolasa Madura prebacila u Švajcarsku zlato u vrednosti od gotovo 4,14 milijardi švajcarskih franaka (oko 5,20 milijardi dolara), pokazuju podaci carine.

Prema podacima koje je pregledao Rojters, ta južnoamerička zemlja je od 2013. godine, kada je Maduro stupio na dužnost, do 2016. izvezla ukupno 113 metričkih tona zlata u Švajcarsku.

Švajcarski javni servis SRF naveo je da je zlato iz Centralne banke Venecuele, u periodu kada je vlada prodavala deo zlatnih rezervi kako bi podržala posrnulu ekonomiju.

Carinski podaci pokazuju da od 2017. godine, kada su uvedene sankcije Evropske unije, pa sve do 2025, nije bilo izvoza zlata iz Venecuele u Švajcarsku.

Američki specijalci oteli su Madura 3. januara u Karakasui odveli ga u Njujork jer ga terete za navodnu trgovinu drogom i "narko terorizam".

Švajcarska je u ponedeljak naredila zamrzavanje imovine koju Maduro i 36 njegovih saradnika imaju u toj zemlji, ali nije iznela podatke o mogućoj vrednosti niti o poreklu tih sredstava.

Nije poznato da li postoji bilo kakva veza između te imovine i zlata koje je ranije prebačeno iz Centralne banke Venecuele, prenosi Rojters.

Zlato iz venecuelanskih rezervi je, prema navodima SRF-a, najverovatnije prebačeno u Švajcarsku radi prerade, sertifikacije i daljeg transporta.

Švajcarska je jedan od najvećih svetskih centara za preradu zlata i u toj zemlji posluje pet velikih rafinerija.

Centralna banka Venecuele je, suočena sa američkim sankcijama, prodavala svoje zlatne rezerve kako bi podržala ekonomiju i obezbedila strane valute.

- Od 2012. do 2016. došlo je do masovne prodaje zlata iz velike nužde od strane Centralne banke Venecuele. Veliki deo tog zlata završio je u Švajcarskoj - izjavila je Rona O'Konel, analitičarka tržišta u kompaniji Stoun Iks.

Prema njenim rečima, zlato je potom moglo da ostane kod partnera u finansijskom sektoru ili da bude prodato, u obliku manjih poluga, Aziji ili bilo gde u svetu.

Izvoz zlata iz Venecuele u Švajcarsku pao je na nulu 2017. godine, kada je Evropska unija uvela sankcije pojedinim venecuelanskim zvaničnicima optuženim za kršenje ljudskih prava i podrivanje demokratije.

Švajcarska je te sankcije usvojila početkom 2018. godine, iako one nisu podrazumevale opštu zabranu uvoza venecuelanskog zlata.