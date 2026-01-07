VLASTI VENECUELE TVRDE: Ubijena najmanje 24 pripadnika snaga bezbednosti zemlje tokom otmice Nikolasa Madura!
Najmanje 24 pripadnika snaga bezbednosti Venecuele ubijena su u američkoj vojnoj operaciji hapšenja bivšeg predsednika Nikolasa Madura, saopštili su danas zvaničnici Venecuele.
Glavni tužilac Venecuele Tarik Vilijam Sab rekao je da su "desetine" zvaničnika i civila ubijene i da će ih tužioci istraživati kao ubistva u "ratnom zločinu". Nije precizirao da li se procena odnosi samo na Venecuelance.
Broj žrtava snaga bezbednosti Venecuele objavljen je nakon što je kubanska vlada u nedelju saopštila da su 32 kubanska vojnika i policajca u Venecueli poginula tokom hapšenja Madura.
Američke snage su u subotu rano ujutru zarobile Madura i njegovu suprugu u raciji na kompleks, gde su čuvali telohranitelji sa Kube.
Maduro je 2020. u SAD optužen za višedecenijsko učešće u narkoterorizmu i međunarodnoj zaveri u trgovini kokainom.
On se u ponedeljak u američkoj sudnici izjasnio da nije kriv po optužbama SAD za trgovinu drogom. Potpredsednica Venecuele u Madurovom mandatu Delsi Rodrigez položila je zakletvu kao vršilac dužnosti predsednika.
Predsednik SAD Donald Tramp je izjavio da će njegova administracija usmeravati politiku Venecuele, i da će vršiti pritisak na lidere zemlje da američkim energetskim kompanijama otvore svoje rezerve nafte.
(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)