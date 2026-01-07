Slušaj vest

Najmanje 24 pripadnika snaga bezbednosti Venecuele ubijena su u američkoj vojnoj operaciji hapšenja bivšeg predsednika Nikolasa Madura, saopštili su danas zvaničnici Venecuele.

Glavni tužilac Venecuele Tarik Vilijam Sab rekao je da su "desetine" zvaničnika i civila ubijene i da će ih tužioci istraživati kao ubistva u "ratnom zločinu". Nije precizirao da li se procena odnosi samo na Venecuelance.

Broj žrtava snaga bezbednosti Venecuele objavljen je nakon što je kubanska vlada u nedelju saopštila da su 32 kubanska vojnika i policajca u Venecueli poginula tokom hapšenja Madura.

Američke snage su u subotu rano ujutru zarobile Madura i njegovu suprugu u raciji na kompleks, gde su čuvali telohranitelji sa Kube.

Maduro je 2020. u SAD optužen za višedecenijsko učešće u narkoterorizmu i međunarodnoj zaveri u trgovini kokainom.

On se u ponedeljak u američkoj sudnici izjasnio da nije kriv po optužbama SAD za trgovinu drogom. Potpredsednica Venecuele u Madurovom mandatu Delsi Rodrigez položila je zakletvu kao vršilac dužnosti predsednika.

