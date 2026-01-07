Slušaj vest

(KMG) – Peng Lijuen, supruga kineskog predsednika Si Đinpinga, razgovarala je juče u Pekingu, uz čaj sa Kim He Kjungom, suprugom predsednika Južne Koreje, Li Dže Mjunga.

Peng je na početku izrazila dobrodošlicu Kim, koja prati predsednika Li Dže Mjunga u njegovoj prvoj državnoj poseti Kini na početku Nove godine.

Peng Lijuen je izjavila da suština bilateralnih odnosa leži u bliskosti naroda. Ona je izrazila nadu da će narodi dve zemlje održavati česte kontakte i produbljivati međusobno razumevanje. Prva dama Kine pohvalila je posvećenost Kim He Kjung društveno korisnom radu, kao i njene napore u zaštiti prava žena i dece, izrazivši očekivanja da će dve strane razmeniti korisna iskustva u ovim oblastima.

Kim He Kjung je uputila srdačnu zahvalnost Peng Lijuen na toplom prijemu i pažljivoj organizaciji susreta. Ona je takođe izrazila duboko divljenje za dugogodišnji doprinos Peng u razvoju ciljeva usmerenih na žene i decu, te poručila da je spremna da aktivno podstiče jačanje razmene između naroda Južne Koreje i Kine.