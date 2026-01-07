Slušaj vest

Predsednik Rusije Vladimir Putin tradicionalno je prisustvovao Božićnoj liturgiji, a na ovaj veliki hrišćanski praznik pohvalio je "svetu misiju svojih trupa da brane Rusiju", povezujući ceremoniju sa prazničnim obraćanjem o jedinstvu, dobročinstvu i podršci oružanim snagama.

Putin je u crkvu Svetog Đorđa u blizini Moskve došao u tamnom odelu bez kravate, a uslikan je kako stoji među uniformisanim vojnicima, koji su na liturgiju došli sa suprugama i decom.

- Ratnici Rusije su oduvek, kao po nalogu Gospoda, izvršavali ovu misiju odbrane Otadžbine i njenog naroda, spašavajući Domovinu i njen narod - rekao je Putin u crkvi nakon službe.

- U svako vreme u Rusiji, ljudi su svoje ratnike smatrali upravo ovako - onima koji, kao po nalogu Gospoda, izvršavaju ovu svetu misiju - dodao je Putin. Prethodno je na sajtu Kremlja objavljena Putinova čestitka za Božić.

- Od srca vam čestitam Rođenje Hristovo- poručio je Putin.

On je naglasio da je Ruska pravoslavna crkvadala poseban doprinos ujedinjenju ruskog društva.

- Sa osećajem dubokog zadovoljstva primećujem ogroman, zaista jedinstven doprinos Ruske pravoslavne crkve i drugih hrišćanskih konfesija jedinstvu društva, očuvanju našeg bogatog istorijskog i kulturnog nasleđa i patriotskom, duhovnom i moralnom vaspitanju mladih - naveo je Putin u čestitki.

Istovremeno, dodao je, ''verske organizacije podržavaju i učesnike Snaga za specijalne operacije, kao i veterane specijalnih operacija''.