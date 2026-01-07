Slušaj vest

Majkl Regan, sin bivšeg predsednika Ronalda Regana, preminuo je, saopštila je njegova porodica u utorak. Preminuo je u nedelju u Los Anđelesu, okružen porodicom, navodi se u saopštenju porodice Regan. Imao je 80 godina.

- Majkl je bio i zauvek će ostati voljeni suprug, otac i deda. Naša srca su duboko slomljena dok tugujemo zbog gubitka čoveka koji je toliko značio svima koji su ga poznavali i voleli - saopštila je porodica.

Majkl Regan, jedno od petoro dece bivšeg predsednika, bio je konzervativni politički komentator i voditelj radijske emisije koja se emitovala širom zemlje. Fondacija i Institut Ronalda Regana opisali su ga kao "postojanog čuvara očevog nasleđa".

- Majkl Regan je živeo život oblikovan uverenjima, svrhom i trajnom odanošću idealima predsednika Regana - rekao je u saopštenju Fred Rajan, predsednik upravnog odbora fondacije.

- Kao uspešan autor, radijski voditelj i traženi javni govornik, Majkl je koristio svoj glas da promoviše slobodu, ličnu odgovornost i principe koji su definisali predsednikovanje njegovog oca.

Bivši guverner Viskonsina Skot Voker, predsednik konzervativne studentske organizacije Young America’s Foundation, rekao je da je Majkl bio "divna inspiracija za mnoge od nas".

- Učinio je mnogo više od toga da deli priče o svom ocu - rekao je Voker u saopštenju.

- Izazivao je sledeću generaciju da deli vrednosti za koje se zalagao tokom čitavog svog javnog života. Pozivao ih je da budu radosni borci u borbi za očuvanje osnivačkih principa naše republike.

Majkl Regan je preminuo nakon borbe sa rakom, rekao je Endru Kofin, potpredsednik organizacije Young America’s Foundation i direktor Reganovog ranča.

Prema podacima Predsedničke biblioteke i muzeja Ronalda Regana, Majkla su usvojili Ronald Regan i njegova prva supruga, glumica Džejn Vajman, svega nekoliko sati nakon njegovog rođenja 18. marta 1945. godine.

Par je imao i dve ćerke - Morin Regan, političku aktivistkinju koja je preminula 2001. godine u 60. godini, i Kristin Regan, koja je umrla na rođenju ili ubrzo nakon toga, navodi se u predsedničkoj biblioteci.

Ronald Regan je sa svojom drugom suprugom, bivšom prvom damom Nensi Regan, imao još dvoje dece - glumicu i autorku Pati Dejvis i Rona Regana, političkog komentatora.