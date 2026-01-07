Slušaj vest

Rusijaje rasporedila ratne brodove i podmornicuu Atlantiku kako bi zaštitila sankcionisani naftni tanker iz svoje "flote iz senke" dok brod pokušava da izbegne presretanje od strane američke Obalske straže u Atlantskom okeanu - što je neviđeni potez u okviru američke globalne akcije protiv nelegalnih isporuka nafte, izveštava "Volstrit žornal".

Američki sud je izdao nalog za zaplenu broda Bela 1 zbog navodnog prevoza iranske nafte, čiji se prihodi, prema tvrdnjama Vašingtona, koriste za finansiranje terorističkih grupa.

Tanker, ranije poznat kao Bela 1, nije uspeo da uplovi u luke Venecuele da bi istovario sirovu naftu i sada se vraća ka Rusiji bez tereta, prenosi WSJ, pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom.

Prazan tanker i američko praćenje

Iako je tanker prazan, američka Obalska straža i dalje prati brod kao deo šire kampanje za identifikaciju i zadržavanje plovila povezanih sa ilegalnim transportom sankcionisane nafte, uključujući rusku, iransku i venecuelansku.

Zvaničnici SAD su rekli novinarima da je u decembru posada tankera blokirala pokušaj ukrcavanja američkih snaga.

Od Bela 1 do Marinere

Nakon neuspešnog pokušaja ukrcavanja, tanker je isplovio na otvoreno more, brzinski obojio trup ruskom zastavom, ponovo se registrovao pod ruskom jurisdikcijom i dobio novo ime: Marinera.

- Rusija je zabrinuta što SAD zadržavaju tankere koji prevoze njenu krijumčarenu naftu širom sveta i hrane njenu ekonomiju. Kao odgovor, Moskva je preduzela neviđen potez dopuštajući jednom od tankera da se registruje u Rusiji bez inspekcije ili drugih formalnosti - izveštava WSJ.

Tri američka zvaničnika su ranije potvrdila da je Moskva formalno zatražila od Vašingtona da zaustavi poteru za brodom.

Visokorizična pratnja u Severnom Atlantiku

Prema podacima za praćenje brodova (AIS), američki kuter Obalske straže nastavlja da prati Marineru kroz istočni Atlantik. Tanker se trenutno nalazi više od 400 kilometara južno od Islanda i plovi ka ruskoj luci Murmansk.

Analitičari OSINT-a su kasnije potvrdili da je prateći brod Legend-klase (National Security Cutter), najveći i najsnažnije naoružani tip broda u floti američke Obalske straže.

Zvaničnici SAD su rekli da presretač prati tanker više od 16 dana, održavajući razdaljinu od oko 800 metara.

Pripreme za ukrcavanje - odluka Bele kuće na čekanju

Američki vojnici su potvrdili da su specijalne jedinice spremne da na silu presretnu i zadrže tanker pod ruskom zastavom, ali čekaju konačnu političku dozvolu iz Bele kuće.

Prema Konvenciji UN o pravu mora, obalske straže se mogu ukrcati na brod ili ga zadržati ako nema verifikovanu nacionalnu dokumentaciju ili postoji sumnja da plovi pod lažnom registracijom.

Zvaničnici SAD nisu isključili mogućnost da je Rusija naknadno manipulisala registracijom tankera - izbegavajući inspekciju - u pokušaju da izazove diplomatsku krizu. Ako se ponovna registracija smatra pravno validnom, prisilna zaplena mogla bi izazvati ozbiljan međunarodni sukob.

Flota iz senke - poznati obrasci

Bela 1 - sada Marinera - u vlasništvu je turske kompanije i pod američkim sankcijama zbog prevoza iranske nafte u ime označenih terorističkih organizacija, uključujući Hezbolah, Huta iz Jemena i Iranski revolucionarni gardijski korpus.

Plovilo je takođe deo tzv. "flote iz senke", mreže starih tankera koji se koriste za izbegavanje sankcija i transport nafte iz Rusije, Irana i Venecuele kroz prevaru vlasništva, promenu zastava i falsifikovanje dokumenata.

Zašto su Legend presretači važni

Legend-klasa (National Security Cutters) su najmoćniji brodovi u floti američke Obalske straže. Dizajnirani su za duge globalne misije, često podržavaju sprovođenje sankcija, misije protiv krijumčarenja i zajedničke operacije sa američkom mornaricom.

Svaki presretač teži oko 4.500 tona, dužine preko 127 metara, naoružan je 57-mm topom, automatskim topovima i teškim mitraljezima, a operišu i helikopterima MH-60 i mogu da ostanu na moru do 90 dana bez dopune.

Njihovo prisustvo u poteri naglašava koliko ozbiljno Vašington gleda na širenje operacija ruske "flote iz senke".

Raniji incidenti