Administracija Donalda Trampastavila je tvrdolinijskog ministra unutrašnjih poslova Venecuele, Diosdada Kabeljana vrhu liste meta ukoliko ne pomogne privremenoj predsednici Delsi Rodrigez da ispuni američke zahteve i održi red nakon svrgavanja Nikolasa Madura, prema izvorima upoznatim sa situacijom.

Kabeljo, koji kontroliše snage bezbednosti optužene za široko rasprostranjena kršenja ljudskih prava, jedan je od Madurovih lojalista na koje Tramp računa da će privremeno održavati stabilnost tokom tranzicije, rekao je jedan izvor upoznat sa razmišljanjima administracije.

Diosdado Kabeljo

Zabrinutost SAD i pokušaj prinude

Zvaničnici SAD su posebno zabrinuti da bi Kabeljo, s obzirom na svoju istoriju represije i rivalstva s Rodrigez, mogao da sabotira planove i žele da ga primoraju na saradnju, dok istovremeno traže načine da ga na kraju uklone iz vlasti ili ga primoraju na egzil.

Američki zvaničnici su preko posrednika poručili Kabelju da ukoliko se bude suprotstavljao, mogao bi se suočiti sa sudbinom sličnom Maduru, koji je uhapšen u američkoj akciji i prebačen u Njujork radi suđenja za "narko-terorizam", ili mu preti opasnost po život.

Međutim, uklanjanje Kabelja moglo bi biti rizično jer bi moglo motivisati prorežimske motociklističke grupe, poznate kao "colectivos", da izađu na ulice i izazovu haos koji Vašington želi da izbegne.

Drugi potencijalni ciljevi

Na listi potencijalnih meta nalazi se i ministar odbrane Vladimir Padrino Lopez, koji je, kao i Kabeljo, pod američkom optužnicom za trgovinu drogom i glava mu je ucenjena na više miliona dolara.

- Ovo je i dalje operacija sprovođenja zakona i još nismo završili - rekao je zvaničnik Ministarstva pravde SAD.

SAD smatraju saradnju Padrina ključnom zbog njegove kontrole nad oružanim snagama i veruju da je manje indoktriniran od Kabelja i verovatnije će slediti američke zahteve dok traži siguran izlaz iz situacije.

Rodrigezova kao ključni igrač

Administracija smatra da venecuelanska opozicija, predvođena dobitnicom Nobelove nagrade za mir Marijom Korinom Mačado, ne bi mogla da održi mir u zemlji u ovom kritičnom trenutku, dok Tramp želi dovoljno stabilnosti da američke naftne kompanije dobiju pristup venecuelanskim rezervama bez slanja američkih trupa na teren.

Umesto toga, administracija se oslonila na tajnu procenu CIA da bi najbliži saradnici Madura najbolje mogli da vode zemlju privremeno, dok se razvijaju planovi za period posle Madura.

Američki zahtevi prema Venecueli

Među zahtevima SAD prema venecuelanskim liderima su:

- Otvaranje naftne industrije pod uslovima povoljnim za američke kompanije

- Suzbijanje trgovine narkoticima

- Proterivanje kubanskih bezbednosnih snaga

- Prekid saradnje sa Iranom

Napredak se očekuje u roku od nekoliko nedelja, dok SAD mogu koristiti i finansijska sredstva Rodrigez kao pritisak, iako Katarske vlasti tvrde da ona nema imovinu u toj zemlji.

Kabeljo i Rodrigez - unutrašnji sukobi

Rodrigez i Kabeljo su decenijama delovali u centru vlasti, zakonodavstva i vladajuće socijalističke partije, ali nikada nisu bili bliski saveznici.

Kabeljo, bivši vojni oficir i glavni izvršilac navodnih represija u Madurovoj vladi, kontroliše vojsku i civilne kontraobaveštajne agencije, koje sprovode široko rasprostranjeno prisluškivanje i nadzor.

- Maduro ga je doveo da suzbije protivnike nakon pokradenih izbora - rekao je Džef Remzi iz Atlantic Councila.