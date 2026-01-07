OTKRIVEN TRAMPOV PLAN ZA PREUZIMANJE GRENLANDA? "Volstrit žurnal" objavio detalje, evo kako će nastojati Dancima da uzmu ostrvo?!
Američki državni sekretar Marko Rubio rekao je zakonodavcima da nedavne pretnje američke administracije prema Grenlandune signaliziraju neposrednu invaziju i da je cilj da se ostrvo kupi od Danske, prema izvorima upoznatim sa razgovorima.
Rubio je to izneo na zatvorenom brifingu u ponedeljak, dok Bela kuća javno iznosi sve agresivnije izjave o kontroli ostrva. Američki predsednik Donald Tramp i visoki zvaničnici odbijaju da isključe mogućnost prisilnog zauzimanja teritorije.
Tramp i nacionalna bezbednost
- Predsednik Tramp je jasno stavio do znanja da je sticanje Grenlanda prioritet za nacionalnu bezbednost SAD i da je ključno za odvraćanje naših protivnika na Arktiku. Predsednik i njegov tim razmatraju niz opcija da ostvare ovaj važan spoljnopolitički cilj, a naravno, korišćenje američke vojske uvek je opcija na raspolaganju komandantu oružanih snaga - rekla je portparolka Bele kuće Kerolajn Livit.
Rubio je naveo da administracija ne priprema vojnu invaziju Grenlanda, već da cilj ostaje pregovaranje sa Danskomkako bi SAD dobile kontrolu nad ostrvom.
Opozicija i NATO
Članovi NATO-a upozoravaju da bi bilo kakva američka vojna akcija na Grenlandu, koji je samoupravna teritorija Danske, mogla označiti kraj višedecenijskog političko-vojnog saveza.
Rubio je ovo izneo tokom brifinga sa zakonodavcima, gde su prisustvovali i ministar rata Pit Hegset i predsednik Združenog štaba general Den Kejn, u okviru razgovora o operaciji hvatanja venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura.
Tramp insistira na strateškoj kontroli
Tramp je više puta izjavio da SAD moraju da kontrolišu Grenland da bi zaštitile Arktik od Rusije i Kine i omogućile veću kontrolu nad kritičnim mineralima ostrva.
Danska je pokušala da smiri situaciju, predlažući veće prisustvo američkih trupa i nove rudarske dozvole, ali je Tramp to osporio, nazivajući investicije Danske "još jednom pasjom sankom".
Reakcija Evrope i NATO-a
Strah od američke agresije proširio se Evropom. Šest evropskih lidera i danska premijerka Mete Frederiksen u retkoj zajedničkoj izjavi pozvali su SAD da kolektivno rade sa saveznicima na bezbednosnim pitanjima na Arktiku.
- Sve bi se završilo ako bi SAD napale NATO zemlju da zauzmu Grenland. Međunarodna zajednica, demokratska pravila igre, NATO - sve bi to propalo ako jedna NATO zemlja odluči da napadne drugu - rekla je Frederiksen.
(Kurir.rs/The Wall Street Journal/Preneo: V.M.)