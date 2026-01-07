Slušaj vest

Sinoć se uz neuobičajene mere bezbednosti i poverljivosti, u Kopenhagenusastao danski državni vrh kako bi dogovorio strategiju u grenlandskoj krizi. Nakon otprilike dva sata pred novinare je stao ministar spoljnih poslova Lars Loke Rasmusen i rekao da će zatražiti sastanak s američkim kolegom Markom Rubiom kako bi se "razjasnio nesporazum".

- Moramo razjasniti neke nesporazume koji su se dogodili. Verujemo da je ova situacija posledica pogrešnog tumačenja. Na primer, nije tačno da se ruski i kineski brodovi kreću oko Nuka na Grenlandu - rekao je Rasmusen, dodavši da će zajedno s Vivijan Mocfeldt, ministarkom spoljnih poslova Grenlanda, otići u Vašington, ali i da ne zna kada će se to dogoditi.

Lars Loke Rasmusen Foto: AP

Radi se o očiglednom pokušaju smirivanja tenzija i bitno blažoj retorici u odnosu na istupe danske premijerke Mete Frederiksen poslednjih dana, koja zbog okupljanja Koalicije voljnih u Parizu nije prisustvovala sastanku u Kopenhagenu.

Rasmusen je naglasio da "SAD ne mogu jednostavno da dobiju Grenland", ali je rekao da se slaže s mišljenjem američkog predsednikaDonalda Trampa da postoje određeni izazovi bezbednosne politike na Arktiku.

1/7 Vidi galeriju Danska premijerka Mete Frederiksen Foto: Francois Walschaerts/AP, Emil Nicolai Helms/Ritzau Scanpix Foto, Geert Vanden Wijngaert/AP

Saradnja može, predaja suvereniteta ne može



Izrazio je spremnost na saradnju i širenje američke prisutnosti na Grenlandu, ali ne i prepuštanje suvereniteta nad najvećim ostrvom sveta. Ni prodaja Grenlanda, o čemu se u poslednjih 24 sata počelo govoriti u Vašingtonu, ne dolazi u obzir, naglasio je Rasmusen.

Sastanak u Kopenhagenu nije najbolje odjeknuo na Grenlandu. Pipaluk Linge, predsednica Odbora za spoljnu i bezbednosnu politiku grenlandskog parlamenta, izrazila je nezadovoljstvo što nijedan grenlandski predstavnik nije bio pozvan.

Danski političari odmah su odgovorili da je problem bio u tome što su zbog osetljivosti teme svi učesnici morali da budu fizički prisutni u Kopenhagenu.

- Dakle, oni održavaju sastanak o nama - istorijski sastanak o nama - bez nas. To je neokolonijalistički pristup. Ova frustracija postoji u grenlandskom stanovništvu već mnogo godina. Zato i želimo da se osamostalimo, nemamo osećaj da smo ravnopravni. Ne želimo da budemo građani drugog reda - rekla je Linge za dansku javnu radioteleviziju (DR).

I dok ankete po ulicama danskih gradova pokazuju određeno nezadovoljstvo i razočaranje građana reakcijom danske vlade na američke pretenzije, danski stručnjaci za međunarodne odnose nemaju nimalo iluzija šta će se dogoditi s Grenlandom ako Tramp ustraje i postane agresivan u svojim namerama.

1/5 Vidi galeriju Konferencija Donalda Trampa o Venecueli i hapšenju predsednika Madura Foto: Youtube printscreen

"Američka ratna mašina jednostavno je previše jaka"



- Ako SAD odluče da napadnu Grenland, što je za sada teško zamislivo, ostali bismo sami. Niko neće ni prstom mrdnuti, u strogo vojnom smislu. Niko nam neće pomoći - rekao je za DR Peter Vigo Jakobsen, docent na Institutu za strategiju i ratne studije pri danskoj Odbrambenoj akademiji.

Prema propisima, danska vojska morala bi da reaguje u slučaju napada bez čekanja komande iz Kopenhagena, ali Jakobsen smatra da bi bilo kakva borba bila "potpuno besmislena".

- Grenland je jako daleko, tamo je vrlo hladno i uslovi za borbu su grozni. Američka ratna mašina jednostavno je prevelika i prejaka da bi se tu išta moglo učiniti - rekao je on.

Na pitanje DR-a svodi li se onda podrška evropskih saveznika samo na lepe reči, Jakobsen zaključuje: "Naravno, niko neće umirati za Grenland. Ni mi ne nameravamo da umiremo za Ukrajinu. Dajemo joj novac i oružje, ali nećemo umirati. Ako Amerikanci napadnu, biće to gameover, a Grenlanđani će morati da se pomire s tim da imaju novog gazdu".

1/15 Vidi galeriju Stranke koje se zalažu za nezavisnost osvojile najviše glasova na parlamentarnim izborima na Grenlandu Foto: EPA Mads Claus Rasmussen, AP Evgeniy Maloletka

"SAD neće vojno zauzeti Grenland"



S tim se slaže i Jakob Linet Šmit, doktorand u Danskom institutu za međunarodne studije i stručnjak za odbrambenu politiku, koji takođe ne veruje da će SAD oružanim snagama zauzeti Grenland, ali ako bi se to dogodilo, ne ostavlja nikakvu nadu u danski uspeh.