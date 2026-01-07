AMERIKANCI POKUŠAVAJU DA SE UKRCAJU NA RUSKI BROD KOD OBALA IRSKE? Helikopterima sa vojnicima nadleću plovilo, poslati avioni za lov na ruske podmornice!
Pojavile su se informacije da američke snage pokušavaju za zaplene tanker s naftom povezan s Venecuelom nakon više od dve nedelje dramatične potere preko Atlantika, izvestio je Rojsters pozivajući se na američke zvaničnike.
Operaciju zajednički sprovode Obalska straža i vojska SAD, a prema izveštajima ruske državne medijske kuće RT, helikopter koji navodno prevozi američke vojnike pokušava da sleti na palubu broda, piše Sky News.
Zaplena, koja bi mogla dodatno da zaoštri napetosti s Rusijom, događa se nakon što je tanker - izvorno poznat kao Bela 1 - uspeo da izbegne američku pomorsku "blokadu" sankcionisanih plovila i odbije ranije pokušaje ukrcavanja Obalske straže kod obala Venecuele još u decembru prošle godine.
Zaplena, koju sprovode Sjedinjene Američke Države, trenutno se odvija u blizini Irske, prema navodima ruskih medija. Samo nekoliko sati ranije uočeno je da je američki brod pratio ove brodove.
Usred rastućih tenzija između dve nuklearne sile, SAD su u severni Atlantik uputile avione za lov na podmornice kako bi pratili ruske ratne brodove.
Podsetimo, Rusija je prethodno rasporedila ratne brodove i podmornicu u Atlantik kako bi zaštitila sankcionisani naftni tanker iz svoje "flote iz senke" dok je brod pokušavao da izbegne presretanje od strane američke Obalske straže u Atlantskom okeanu - što je bio do sada neviđeni potez u okviru američke globalne akcije protiv nelegalnih isporuka nafte, izvestio je "Volstrit žurnal".
Američki sud je izdao nalog za zaplenu broda Bela 1 zbog navodnog prevoza iranske nafte, čiji se prihodi, prema tvrdnjama Vašingtona, koriste za finansiranje terorističkih grupa.
Tanker, ranije poznat kao Bela 1, nije uspeo da uplovi u luke Venecuele da bi istovario sirovu naftu i sada se vraća ka Rusiji bez tereta, prenosi WSJ, pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom.
