Slušaj vest

Pojavile su se informacije da američke snage pokušavaju za zaplene tanker s naftom povezan s Venecuelom nakon više od dve nedelje dramatične potere preko Atlantika, izvestio je Rojsters pozivajući se na američke zvaničnike.

Operaciju zajednički sprovode Obalska straža i vojska SAD, a prema izveštajima ruske državne medijske kuće RT, helikopter koji navodno prevozi američke vojnike pokušava da sleti na palubu broda, piše Sky News.

Zaplena, koja bi mogla dodatno da zaoštri napetosti s Rusijom, događa se nakon što je tanker - izvorno poznat kao Bela 1 - uspeo da izbegne američku pomorsku "blokadu" sankcionisanih plovila i odbije ranije pokušaje ukrcavanja Obalske straže kod obala Venecuele još u decembru prošle godine.

Zaplena, koju sprovode Sjedinjene Američke Države, trenutno se odvija u blizini Irske, prema navodima ruskih medija. Samo nekoliko sati ranije uočeno je da je američki brod pratio ove brodove.

Usred rastućih tenzija između dve nuklearne sile, SAD su u severni Atlantik uputile avione za lov na podmornice kako bi pratili ruske ratne brodove.

Podsetimo, Rusija je prethodno rasporedila ratne brodove i podmornicu u Atlantik kako bi zaštitila sankcionisani naftni tanker iz svoje "flote iz senke" dok je brod pokušavao da izbegne presretanje od strane američke Obalske straže u Atlantskom okeanu - što je bio do sada neviđeni potez u okviru američke globalne akcije protiv nelegalnih isporuka nafte, izvestio je "Volstrit žurnal".

Američki sud je izdao nalog za zaplenu broda Bela 1 zbog navodnog prevoza iranske nafte, čiji se prihodi, prema tvrdnjama Vašingtona, koriste za finansiranje terorističkih grupa.

Tanker, ranije poznat kao Bela 1, nije uspeo da uplovi u luke Venecuele da bi istovario sirovu naftu i sada se vraća ka Rusiji bez tereta, prenosi WSJ, pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom.