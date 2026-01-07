Slušaj vest

Žestoki sukobi ponovo su izbili u severnom sirijskom gradu Alepuizmeđu vladinih snaga i kurdskih boraca, drugi dan zaredom u sredu, primoravši hiljade civila na bekstvo i odnoseći najmanje četiri života.

Nasilje, praćeno međusobnim optužbama o tome ko je započeo sukobe, ukazuje na produbljivanje krize između Damaska i kurdskih vlasti koje se opiru integraciji u centralnu vlast - uz sve smrtonosnije posledice.

Sukobi su počeli u utorak, kada je u razmeni artiljerijske vatre između sirijskih vladinih snaga i Kurdimapredvođenih Sirijskih demokratskih snaga (SDF) poginulo najmanje šest osoba, među njima dve žene i jedno dete.

Nakon relativno mirne noći, granatiranje je u sredu ponovo započelo i pojačalo se tokom popodneva, rekli su novinari Rojtersa iz Alepa. Zdravstvena uprava Alepa saopštila je da su još četiri osobe poginule, a 18 ranjeno.

Hiljade civila u bekstvu



Sirijska vojska je saopštila da su vojne pozicije u kvartovima Šeik Maksud i Ašrafija, koje drže SDF, "legitimne vojne mete". Dva sirijska bezbednosna zvaničnika rekla su Rojtersu da očekuju značajnu vojnu operaciju u gradu.

Vlada je otvorila humanitarne koridore kako bi civili mogli da napuste najugroženije delove grada, prevozeći ih gradskim autobusima. Izvor iz vladine civilne zaštite naveo je da je prema procenama oko 10.000 ljudi već izbeglo.

- Bezbedno ih premeštamo na mesta na koja žele da odu, u skladu s njihovom željom, ili u kolektivne centre za raseljene - rekao je Fajsal Mohamad Ali, šef operacija civilne zaštite u Alepu.

Paralisan život u gradu



Najnoviji sukobi poremetili su svakodnevni život u jednom od najvažnijih sirijskih gradova: zatvoren je aerodrom i autoput ka Turskoj, obustavljen rad fabrika u industrijskoj zoni i blokirani glavni prilazi centru grada.

Vlada u Damasku navela je da njene snage odgovaraju na raketnu vatru, napade dronovima i granatiranje iz kvartova pod kontrolom SDF-a. Kurdske snage, međutim, saopštile su da Damask smatraju "u potpunosti i direktno odgovornim za opasnu eskalaciju koja ugrožava živote hiljada civila i podriva stabilnost grada".

Zastoj oko integracije kurdskih oblasti



Tokom 14-godišnjeg građanskog rata u Siriji, kurdske vlasti uspostavile su poluautonomnu upravu na severoistoku zemlje, kao i u delovima Alepa.

One nevoljno odustaju od tih oblasti i odustaju od pune integracije u centralnu vlast koja je preuzela kontrolu nad Sirijom nakon svrgavanja bivšeg predsednika Bašara al Asadakrajem 2024. godine.