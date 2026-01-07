Slušaj vest

Evropska komanda Sjedinjenih Država potvrdila je zaplenu naftnog tankera Marinera zbog kršenja američkih sankcija. Kao što je ranije izveštavano, plovilo je preimenovano u Mariner i plovilo je pod ruskom zastavom dok je bežalo od američke potere u Atlantiku.

Pre ove promene, tanker je plovio pod zastavom Gvajane. Ministarstvo pravde i Ministarstvo unutrašnje bezbednosti, u koordinaciji sa Ministarstvom odbrane, danas su objavili zaplenu broda Bela 1 zbog kršenja američkih sankcija. Brod je zaplenjen u severnom Atlantiku na osnovu naloga koji je izdao američki federalni sud, nakon što ga je pratio brod obalske straže Manro.

ruski naftni tanker
Foto: X/Printscreen/@TomasDoupa39474

"Ministarstvo pravde i Ministarstvo unutrašnje bezbednosti, u koordinaciji sa Ministarstvom odbrane, danas su objavili zaplenu motornog broda Bela jedan zbog kršenja sankcija Sjedinjenih Država. Plovilo je zaplenjeno u severnom Atlantiku na osnovu naloga koji je izdao američki federalni sud, nakon što ga je pratio brod obalske straže Manro", navodi se u saopštenju Evropske komande SAD.

Ova objava dolazi nakon što je američki zvaničnik potvrdio za En-Bi-Si Njuz da je brod obezbeđen i da se nalazi pod nadzorom SAD.

Naftni tanker Marinera je osiguran i nalazi se u američkom pritvoru, prema rečima zvaničnika za En-Bi-Si Njuz. Operaciju je predvodilo Ministarstvo unutrašnje bezbednosti uz vojnu podršku Sjedinjenih Država.

Američki organi reda su trenutno na brodu, a operaciju vodi unutrašnja bezbednost. Sjedinjene Države su započele operaciju zaplene tankera Bela 1, koji je preimenovan u Marinera i trenutno plovi pod ruskom zastavom dok beži od potere u Atlantiku. Podaci o praćenju pokazuju da je brod nedavno naglo promenio pravac kretanja.

(Kurir.rs/SkyNews/P.V.)

tanker.jpg
Donald Tramp
Ukrajina
Pariz sastanak Emanuel Makron Volodimir Zelenski