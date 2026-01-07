Potvrđeno je da je Rusija dala plovilu dozvolu, putem privremenog odobrenja izdatog na Badnje veče, da "vije zastavu Ruske Federacije, izdatu u skladu sa ruskim i međunarodnim pravom".

"Danas, oko 15 časova po moskovskom vremenu (13.00 po srednjeevropskom), na brod su se ukrcale snage američke mornarice na otvorenom moru, van teritorijalnih voda bilo koje države. Kontakt sa brodom je izgubljen. U skladu sa Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravu mora iz 1982. godine, sloboda plovidbe se primenjuje na otvorenom moru, i nijedna država nema pravo da koristi silu protiv plovila koja su propisno registrovana pod jurisdikcijom drugih država."