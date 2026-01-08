Slušaj vest

Novi češki premijer Andrej Babiš izjavio je danas da bi vojna akcija SAD na Grenlandu bila apsurdna ali da se nije pridružio jučerašnjoj deklaraciji solidarnosti sedam evropskih zemalja sa Danskom u Parizu, jer nije dobro da članice NATO pišu jedna drugoj peticije ili apele.

"Mete Frederiksen ima podršku ostalih Evropljana, ali treba to nekako da se razjasni. Imamo dosta raznih sukoba da još rešavamo i tu stvar medju saveznicima", rekao je Babiš posle radnog ručka sa predsednikom Češke Petrom Pavelom u Pragu.

Češki premijer kazao je da je američki državni sekretar Marko Rubio precizirao izjave američkog predsednika Donalda Trampa, te da se ne bi radilo o vojnoj akciji da SAD osvoje Grenland.

"To bi bilo naravno apsurdno. Ali mislim da nije dobro kada zemlje članice NATO pišu nekakve peticije, ili pozivaju jedna drugu na nešto. Ja mislim da će se to nekako smiriti, a nekakve peticije i apeli ne bi doprineli ništa. Potrebno je da razgovaramo", objasnio je Babiš zašto se Češka nije pridružila deklaraciji solidarnosti sa Danskom na jučerašnjem sastanku koalicije voljnih u Parizu.

Poljski premijer Donald Tusk, koji je juče na putu za Pariz upozorio da je nedopustivo da jedna članica NATO preti drugoj, ili je napada, jer bi tada NATO potpuno izgubio smisao, posle sastanka je izjavio da se koalicija voljnih nije bavila Grenlandom da ne kvari dobro raspoloženje oko pomoći Ukrajini, a Poljska je potpisala deklaraciju solidarnosti sa Danskom.