Praznično obraćanje predsednika donjeg doma parlamenta Češke Tomija Okamure, u kojem je izvredjao Ukrajinu i Ukrajince navelo je Čehe da demonstrativno šalju još više novca da se od njega kupi oružje i municija za Ukrajinu.

Okamura je rekao da je u Ukrajini na sceni korumpirana hunta, koja sebi od para čeških penzionera gradi zlatne klozete.

"Njegove čudne izjave s jedne strane cene njegovi birači, a s druge, to izazove reakciju i mi to vidimo. Od obraćanja Okamure nije prošao dan da nam ljudi ne pošalju manje od 20.000 evra, što je za 100 odsto više dnevno nego prošle godine", izjavio je danas za češki portal 'Novinky' Martin Ondraček, koji je osnivač incijative Poklon za Putina.

Sutradan, 2. januara posle obraćanja Okamure u kome je još i nazvao predsednicu Evropske komisije pomahnitalom, a Brisel optužio da vozi Evropu pravo u treći svetski rat i poručio Ukrajini da krade, ali ne više češki novac, te da joj nema mesta u EU, na račun incijative Česi su poslali rekordnih 39.750 evra što je pet puta više nego istog dana prethodne godine.

"Okamura i stranka Sloboda i direktna demokratija nehotice su postali naši influenseri", kazao je Ondraček koji je i ranije upozoravao na fenomen da Česi masovno pojačavaju pomoć da se kupi oružje Ukrajini posle svakog verbalnog napada na Ukrajince od strane Okamure, ali i američkog predsednika Donalda Trampa koga je nazvao "najboljim influenserom" za zbirku.

Uz dobrovoljne darove, uvek za neko konkretno oružje ili opremu, Česi inicijativi sada šalju i poruke u kojima naglašavaju da su odlučili da poklone novac upravo zbog skandaloznog načina kako neki češki političari govore o Ukrajini, ili osporavaju da Rusija stoji iza eksplozije magacina municije u Vrbjeticama 2014. godine.

Prvi put je "efekat Okamura" na darove kojima obični Česi pomažu Ukrajini primećen kada je krajem godine lider radikalnih nacionalista naredio da se skine ukrajinska zastava sa zgrade Poslaničkog doma iako je tu stajala kao znak solidarnosti, a danas je ukrajinsku zastavu zamenila zastava Evropske unije i na zgradi češke vlade.

Inicijativa Poklon za Putina popularna je medju Česima i do sada se u 53 poziva za razno oružje uključilo preko 380.000 gradjana, uglavnom sa sitnim darovima oko 100 i nešto evra.