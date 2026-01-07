Slušaj vest

Donald Tramp je pokrenuo onlajn napad na svoje saveznike, rekavši na svojoj platformi Truth Social da će Amerika "uvek biti tu za NATO, čak i ako oni (saveznici) ne budu tu za nas".

Američki predsednik je izjavio da bi bez njega "Rusija sada imala celu Ukrajinu“.

Trampova želja da kupi Grenland od Danske dovela je ove nedelje do tenzija između SAD i evropskih članica NATO – pri čemu je danska premijerka Mete Frederiksen upozorila da bi američka akcija preuzimanja Grenlanda značila kraj Alijanse.

"Samostalno sam okončao osam ratova, a Norveška, članica NATO, ludo je odlučila da mi ne dodeli Nobelovu nagradu za mir. Ali to nije važno! Ono što je važno jeste da sam spasio milione života“, dodao je on.