Američka zaplena ruskog tankera Marinera može se smatrati nezakonitim upadom na granice Rusije, izjavio je prvi zamenik predsednika komiteta Državne dume za odbranu Aleksej Žuravljov.

Prema njegovim rečima, Vašington pokušava da predstavi operaciju kao „smeli prepad na venecuelansku naftu“, ali ignoriše činjenicu da se ona nalazila na ruskom brodu.

"Takav napad se može kvalifikovati i kao nezakonit prelazak naše granice, odnosno – punopravna vojna invazija na Rusiju“, istakao je poslanik.

Parlamentarac je naglasio da su diplomatske metode u ovoj situaciji iscrpljene. Po njegovom mišljenju, Rusija mora da odgovori „na odgovarajući način“.