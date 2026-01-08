Slušaj vest

U sukobima između lokalaca i radnika kompanije za eksploataciju zlata na severu Avganistana četiri osobe su poginule, a petoro je povređeno,saopštili su danas zvaničnici.

Portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Abdul Matin Kane rekao je da je do nasilja došlo u okrugu Čah Ab u provinciji Tahar, pri čemu su poginula tri lokalna stanovnika i jedan zaposleni u kompaniji. Još pet osoba je ranjeno.

Kane nije precizirao šta je izazvalo sukobe niti ko je vlasnik kompanije.

U saopštenju je naveo da su uhapšena dva osumnjičena - jedan pripadnik obezbeđenja kompanije i jedan lokalni stanovnik - u vezi sa nasiljem. Dodao je da su bezbednosne snage brzo uspostavile red, kao i da je zamenik guvernera Tahara posetio okrug kako bi procenio situaciju.

Operacije kompanije su obustavljene, rekao je policijski portparol.

Avganistanska vlada predvođena talibanima saopštila je 2023. godine da je potpisala sedam rudarskih ugovora ukupne vrednosti 6,5 milijardi dolara, što predstavlja najveći talas takvih poslova od preuzimanja vlasti 2021. godine.

Avganistan je bogat mineralnim resursima, uključujući ugalj, bakar, gvozdenu rudu, cink, zlato i srebro.