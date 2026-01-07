OVAKO JE IZGLEDAO UPAD AMERIČKIH SPECIJALACA NA RUSKI TANKER: Helikopterski desant usred oluje u Atlantskom okeanu - NEVEROVATAN SNIMAK (VIDEO, FOTO)
Američka vojska zaplenila je danas ruski naftni tanker Bela 1 u vodama kod Irske, a ceo snimak upada se pojavio na društvenim mrežama.
Ministarka unutrašnje bezbednosti SAD Kristi Noem rekla je da je američka Obalska straža, u dve odvojene operacije pred zoru, izvela "pažljivo koordinisano ukrcavanje na dva tankera 'flote iz senke'".
Američka obalska straža se iskrcala na dva tankera 'flote iz senke' u okviru pedantno koordinisane operacije, saopštila je Noem na platformi X.
Noem je navela da se jedan brod nalazio u severnom Atlantiku, dok je drugi bio u međunarodnim vodama u blizini Kariba. Operacije su sprovedene u razmaku od nekoliko sati, dodala je ona.
Tankeri - Marinera i Sofija - su „ili poslednji put bili usidreni u Venecueli ili su bili na putu ka njoj“, rekla je Noem.
(Kurir.rs/P.V.)