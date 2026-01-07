Slušaj vest

Američka vojska zaplenila je danas ruski naftni tanker Bela 1 u vodama kod Irske, a ceo snimak upada se pojavio na društvenim mrežama.

Ministarka unutrašnje bezbednosti SAD Kristi Noem rekla je da je američka Obalska straža, u dve odvojene operacije pred zoru, izvela "pažljivo koordinisano ukrcavanje na dva tankera 'flote iz senke'".

Američka obalska straža se iskrcala na dva tankera 'flote iz senke' u okviru pedantno koordinisane operacije, saopštila je Noem na platformi X.

Noem je navela da se jedan brod nalazio u severnom Atlantiku, dok je drugi bio u međunarodnim vodama u blizini Kariba. Operacije su sprovedene u razmaku od nekoliko sati, dodala je ona.

Tankeri - Marinera i Sofija - su „ili poslednji put bili usidreni u Venecueli ili su bili na putu ka njoj“, rekla je Noem.