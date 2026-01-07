Slušaj vest

BS-329 „Belgorod“ je ruska nuklearna podmornica specijalne namene i jedna je od najvećih podmornica ikada izgrađenih. Nastala je na osnovi trupa klase Oskar II, ali je značajno produžena i prepravljena za potpuno drugačiju ulogu od klasičnih jurišnih podmornica.

Njena dužina je oko 184 metra, što je čini dužom čak i od većine američkih nosača balističkih raketa, a pod vodom ima istisninu od približno 24.000 tona.

Dan pre nego što su su američki specijalci zaplenili ruski naftni tanker, pojavio se snimak BS-329 kako isplovaljava sa nepoznate lokacije. Pojedini tviter kanali, doduše, nijedan zvaničan, naveli su da je ta podmornica išla da prati ruske naftne tankere i tu informaciju svakako treba uzeti s rezervom.

Međutim, nijedan sajt nije zvanično potvrdio ovu informaciju, ali je interesantno da se ovaj snimak pojavio u specifičnom trenutku na svetskoj političkoj sceni.

Podmornicu, inače, pokreću dva nuklearna reaktora, što joj omogućava praktično neograničen domet i višemesečni boravak na moru bez potrebe za dopunom goriva. Maksimalna podvodna brzina procenjuje se na više od 30 čvorova, a operativna dubina zaranjanja je oko 500 metara. Posadu čini otprilike 100–110 ljudi, ali njena svrha nije masovno borbeno delovanje, već specijalne i strateške misije.

Ono po čemu je "Belgorod" jedinstven jeste njegova uloga nosača specijalnih podvodnih sistema. Projektovana je da nosi do šest autonomnih podvodnih vozila „Poseidon“ (poznatih i kao Status-6). Reč je o velikim, nuklearno pogonjenim podvodnim dronovima dugog dometa, koji su zamišljeni kao strateško oružje za odvraćanje. U zapadnim i ruskim analizama često se navodi da mogu nositi nuklearne bojeve glave, ali veliki deo njihovih stvarnih sposobnosti i status operativnosti ostaje tajna i predmet je spekulacija.

Pored „Posejdona“, „Belgorod“ može da nosi i druge podvodne aparate, uključujući mini-podmornice i robotske sisteme za dubokovodne operacije. Zbog toga se smatra platformom za istraživanje morskog dna, specijalne vojne misije, nadzor podvodne infrastrukture (kablovi, cevovodi) i potencijalno tajne operacije u velikim dubinama.