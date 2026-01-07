Slušaj vest

Rat bi mogao da se završi u roku od pola godine - ovakvu procenu dao je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski tokom govora na ceremoniji otvaranja predsedavanja Kipra u Savetu Evropske unije.

"Primećujemo da su pregovori dostigli novu fazu zajedno sa našim evropskim partnerima, a naravno i sa SAD i svim učesnicima ‘koalicije voljnih’. Razumemo da ovaj rat može da se završi još tokom vašeg predsedavanja“, rekao je on.

Pošto će Kipar predsedavati Savetom EU do 1. jula, može se zaključiti da je Zelenski mislio na završetak rata u prvoj polovini godine.

Dodao je i da Evropska unija igra ključnu ulogu u mirovnom procesu, a da sankcije protiv Rusije i podrška Ukrajini kroz jačanje njene odbrambene sposobnosti pomažu da se vrši pritisak na protivnika.

„Priprema se novi paket, preduzima se mnogo koraka da se nanesu udari ruskoj ‘sivoj floti’, jer svaki dolar koji Rusija izgubi, ona gubi kao agresor“, istakao je Zelenski.

U novembru je generalni sekretar NATO Mark Rute tvrdio da je moguće da rat u Ukrajini završi do kraja 2025. godine. Njegova procena se nije obistinila.

U međuvremenu, rat traje već 1414. dan.