Slušaj vest

Jedna žena je poginula nakon što ju je američki imigracioni službenik upucao u Mineapolisu, saopštilo je Ministarstvo za unutrašnju bezbednost (DHS). Prema navodima zvaničnika, incident se dogodio kada je, kako tvrde, „nasilni demonstrant“ pokušao da vozilom udari službenika.

Do pucnjave je došlo u gradu u kojem Federalna imigraciona služba (ICE) sprovodi veliku akciju protiv ilegalnih migranata. Na društvenim mrežama pojavio se snimak ubistva. Na njemu se vidi kako žena pokušava da se udalji, nakon čega pripadnici ICE-a pokušavaju da je zaustave. Tada jedan od agenata izvlači oružje i iz neposredne blizine puca u ženu dok je bila u automobilu, koja je potom preminula na licu mesta.

Na mestu događaja bili su prisutni demonstranti, a video-snimci prikazuju bes i ogorčenost građana prema federalnim agentima. Nakon pucnjave, gradonačelnik Mineapolisa Džejkob Frej izjavio je da imigracioni agenti „izazivaju haos u gradu“.

„Zahtevamo da ICE odmah napusti grad i državu. Čvrsto stojimo uz naše migrantske i izbegličke zajednice“, naveo je Frej na društvenim mrežama, prenosi BBC.

U objavi na društvenoj mreži X, gradonačelnik je okrivio Trampovu administraciju za porast napetosti. Nakon ubistva žene od strane agenta ICE-a izbili su protesti, a Frej je rekao da prisustvo ICE-a u Minesoti seje „haos i nepoverenje“.

„Nisu ovde da bi stvorili bezbednost u ovom gradu. Ono što rade nije da bi osigurali sigurnost u Americi. Ono što rade pravi haos i nepovjerenje“, rekao je novinarima nakon što su savezni policajci u sredu upucali 37-godišnju ženu.

„Rastavljaju porodice. Seju haos na našim ulicama i, u ovom slučaju, doslovno ubijaju ljude. Žele izgovor da dođu i pokažu silu koja će stvoriti još više haosa i još više očaja“, rekao je gradonačelnik.

„Nemojmo im to dozvoliti. Ustanimo ovaj put“, poručio je Frej i dodao:

„Gubite se je***o iz Mineapolisa“.

Ministarstvo za nacionalnu bezbednost saopštilo je u utorak da je pokrenulo vanrednu operaciju sprovođenja imigracionih zakona, u kojoj učestvuje oko 2.000 agenata i policajaca u oblasti Mineapolisa i Sent Pola.

Tramp: Agent je izgleda pucao u samoodbrani

U objavi na mreži Truth Social, Donald Tramp napisao je da je snimak „strašna stvar za gledanje“.

On je jednog od svedoka nazvao „profesionalnim agitatorom“ i naveo da je žena koja je vozila „nasilno, svesno i okrutno pregazila ICE službenika“.

Tramp je dodao da je agent „izgleda pucao u samoodbrani“.