Tramp odobrio, carine do 500 posto za sve koji kupuju rusku naftu i gas

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp dao je saglasnost za zakon kojim se uvode carine od čak 500 odstosvim državama koje kupuju rusku naftu. Kako prenose ruski mediji, u predlogu zakona pominje se i ruski gas.

Predlog ovog zakona potekao je od američkog senatora iz Južne Karoline Lindzija Grejema, poznatog po izrazito oštrom stavu prema Rusiji.

„Posle veoma produktivnog sastanka sa predsednikom Trampom, na kojem smo razgovarali o više tema, dobio sam njegovo zeleno svetlo za dvostranački zakon o sankcijama Rusiji, na kojem mesecima radim zajedno sa senatorom Blumentalom i drugim kolegama“, naveo je Grejem u saopštenju objavljenom u sredu uveče.

On je dodao da je trenutak za usvajanje zakona pravi, jer, kako kaže, Ukrajina pravi ustupke zarad mira, dok ruski predsednik Vladimir Putin, prema njegovim rečima, samo odugovlači i nastavlja ratna dejstva.

„Ovaj zakon omogućio bi predsedniku Trampu da sankcioniše zemlje koje kupuju jeftinu rusku naftu, kojom se finansira Putinova ratna mašinerija“, rekao je Grejem.

Prema njegovim rečima, zakon bi Trampu dao snažno sredstvo pritiska na države poput Kine, Indije i Brazila, kako bi ih primorao da obustave kupovinu ruske nafte. Grejem je izrazio očekivanje da će zakon dobiti snažnu podršku obe stranke i da bi glasanje moglo uslediti već početkom naredne sedmice.

Foto: printscreen/tass.ru

Ruska državna agencija TASS navodi da se u tekstu predloga, pored nafte, eksplicitno pominje i gas.