Slušaj vest

Američku javnost potresla je pucnjava u Mineapolisu u kojoj je savezni imigracioni agent usmrtio 37-godišnju Rene Nikol Gud, što je izazvalo žestok sukob između lokalnih vlasti i administracije predsednika Donalda Trampa oko toga da li je reč o samoodbrani ili neopravdanoj upotrebi sile.

Američko Ministarstvo za unutrašnju bezbednost tvrdi da je žena bila „nasilna prestupnica“ koja je pokušala da pregazi agente Imigracione i carinske službe (ICE). S druge strane, gradonačelnik Mineapolisa Džejkob Frej poručio je da je reč o „neodgovornoj zloupotrebi ovlašćenja koja je završila smrću“ i pozvao savezne agente da napuste grad. Pri tome je bio prilično direktan, poručivši im doslovno da „odje** iz Mineapolisa“.

Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se tamnocrveni SUV koji blokira put, dok se uz ivice ulice okuplja grupa ljudi za koje se čini da protestuju. Savezni agenti prilaze vozilu i naređuju vozačici da izađe, a jedan od njih pokušava da otvori vrata, prenosi BBC.

1/5 Vidi galeriju pucnjava u Mineapolisu Foto: Christian Zander/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

U trenutku kada SUV pokušava da krene, jedan agent otvara vatru. Čuju se tri pucnja, nakon čega vozilo gubi kontrolu i udara u parkirani automobil.

Na društvenim mrežama pojavio se i drugi snimak na kojem se čuje kako lekar pokušava da priđe ženi kako bi joj proverio puls i utvrdio da li je živa, ali ga agent ICE-a tera i govori mu da se skloni.

Predsednik Tramp je na svojoj platformi Truth Social objavio da je agent „okrutno pregažen“ i da se oporavlja u bolnici, optužujući pritom „radikalnu levicu“ za svakodnevne napade na policiju i ICE.

Američka sekretarka za unutrašnju bezbednost Kristi Noem izjavila je da je žena „uhodila i ometala“ službenike tokom dana i da je svoje vozilo „pokušala da pretvori u oružje“ u činu „domaćeg terorizma“.

Guverner Minesote Tim Volc odbacio je saveznu verziju događaja kao „propagandu“ i poručio da će država obezbediti „potpunu, poštenu i brzu istragu“. Istragu je preuzeo FBI.

U Mineapolisu su izbili masovni protesti, a demonstracije su najavljene i u drugim američkim gradovima, uključujući Nju Orleans, Majami, Sijetl i Njujork. Mesto pucnjave nalazi se oko jednog kilometra od lokacije na kojoj je 2020. godine ubijen Džordž Flojd.

Iz bezbednosnih razloga, javne škole u Mineapolisu otkazale su nastavu do kraja nedelje, nakon navoda da su savezni agenti u sredu uhapsili osobe ispred jedne srednje škole.

Administracija Donalda Trampa je poslednjih nedelja u Mineapolisu rasporedila dodatnih dve hiljade saveznih agenata, navodno zbog istraga o zloupotrebi socijalnih davanja. Reč je o jednoj od najvećih koncentracija osoblja DHS-a u jednom američkom gradu u novijoj istoriji.

Operacije su deo šire kampanje ICE-a usmerene na osobe sa nalozima za deportaciju, uključujući članove somalijske zajednice u gradu, koju je Tramp u više navrata javno napadao. Savezna vlada je zbog tih optužbi Minesoti čak uskratila deo sredstava za brigu o deci.