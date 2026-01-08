Slušaj vest

Privatni helikopter srušio se u Permskom kraju nakon što je došao u kontakt s kablovima žičare, pri čemu su poginuli ruski oligarh Iljas Gimadutdinov i pilot Elmir Konjakov, saopštile su vlasti.

Gimadutdinov, direktor transportne kompanije Tattrancom, bio je jedini putnik u helikopteru Robinson R44, dok je letom upravljao Konjakov, šef konvoja iste kompanije.

Obojica su poginula na licu mesta. Nesreća se dogodila 7. januara tokom dana u parku Ašatli, u okrugu Bardim, u Permskoj oblasti. Tužilaštvo je saopštilo da je helikopter obavljao neovlašćen let.

Snimci sa mesta nesreće prikazuju trenutak pada helikoptera, koji se zakačio za kablove žičare, što je dovelo do tragedije koja je šokirala lokalnu zajednicu. Vlasti su pokrenule istragu kako bi utvrdile sve okolnosti ovog incidenta.