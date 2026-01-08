PORTPAROLKA AMERIČKOG PREDSEDNIKA KAŽE DA ON ŽELI DA SAD KUPE DANSKU TERITORIJU GRENLAND

Američki predsednik Donald Tramp i njegovi saradnici „aktivno“ razgovaraju o potencijalnoj ponudi za kupovinu danske teritorije Grenlanda.

„O tome trenutno aktivno razgovaraju predsednik i njegov tim za nacionalnu bezbednost“, rekla je novinarima 7. januara portparolka Bele kuće Kerolajn Levit.

BBC podseća da su i Grenland i Danska više puta naglašavali da najveće ostrvo na svetu, koje ima određenu autonomiju nije na prodaju.

Na pitanje zašto je Trampova administracija ranije rekla da ne isključuje upotrebu vojne sile za sticanje Grenlanda, Levit je odgovorila da su sve mogućnosti na stolu, ali da je Trampova „prva opcija uvek diplomatija“.

Prethodno je iz Bele kuće rečeno da Tramp razmatra „niz opcija“ za preizimanje Grenlanda, između ostalog i korišćenjem vojne sile.

Preuzimanje Grenlanda, koji ima delimičnu autonomiju od Danske, članice NATO-a, jeste „prioritet nacionalne bezbednosti“, rečeno je dan ranije iz Bele kuće za BBC.

Ova izjava usledila je nekoliko sati pošto su evropski lideri objavili zajedničko saopštenje podrške Dansku u suprostavljanju Trampovim ambicijama da preizme veliko arktičko ostrvo.

Tramp: Grenland potreban Americi iz bezbednosnih razloga

Tramp je tokom vikenda ponovio da je Grenland potreban Americi iz bezbednosnih razloga, što je navelo dansku premijerku Mete Frederiksen da upozori da bi svaki napad SAD značio kraj NATO-a.

Tramp je ranije ponudio kupovinu ostrva 2019. godine, tokom njegovog prvog predsedničkog mandata, ali mu je odgovoreno da Grenland nije na prodaju.

„Ideja da SAD preuzmu Grenland nije nova“, rekla je portparolka Bele kuče.

„Predsednik je bio veoma otvoren i jasan sa celim svetom da smatra da je u najboljem interesu Sjedinjenih Država odvraćanje ruske i kineske agresije u arktičkom regionu, i zato njegov tim trenutno razmatra kako bi potencijalna kupovina izgledala“, dodala je Levit.

Ranije istog dana, francuski ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro rekao je da je u telefonskom razgovoru sa njim Rubio „isključio mogućnost invazije“ na Grenland.

„Predsednik i njegov tim razmatraju niz mogućnosti za ostvarivanje ovog važnog spoljnopolitičkog cilja. Naravno, angažovanje američke vojske je uvek opcija na raspolaganju vrhovnom komandantu“, saopšteno je iz Bele kuće 6. januara.

NATO je transatlantska vojno-politička alijansa, od članica se očekuje da priskoče u pomoć jedni drugima u slučaju spoljnih napada.

Saveznici jasno podržali Dansku

Šest evropskih saveznika izrazilo je 6. januara jasnu podršku Danskoj.

„Grenland pripada njegovom narodu i samo Danska i Grenland mogu da odlučuju o pitanjima koja se tiču njihovih odnosa“, poručili u lideri Velike Britanije, Francuske, Nemačke, Italije, Poljske, Španije i Danske u zajedničkom saopštenju.

Ističući da su podjednako zainteresovani za bezbednost Arktika kao i SAD, evropski potpisnici zajedničkog saopštenja rekli su da to moraju postići saveznici NATO-a „kolektivno", a to znači i Amerika.

Pozvali su i na „poštovanje principa Povelje UN, pod kojim se podrazumeva suverenitet, teritorijalni integritet i nepovredivost granica“.

Jens-Frederik Nilsen, premijer Grenlanda, pozdravio je izjavu i pozvao na „dijalog pun poštovanja“.

„Dijalog mora da se odvija uz poštovanje činjenice da je status Grenlanda utemeljen u međunarodnom pravu i principu teritorijalnog integriteta“, rekao je Nilsen.

Grenland dospeo u centar pažnje posle američkog hvatanja Madura

Pitanje budućnosti Grenlanda ponovo je dospelo u centar pažnje svetske javnosti posle američke vojne operacije u Venecueli, tokom koje je zarobljen predsednik južnoameričke zemlje Nikolas Maduro i zajedno sa suprugom odveden u Njujork gde se suočava sa optužbama za trgovinu drogu i oružjem.

Dan posle operacije, Kejti Miler, supruga jednog od Trampovih viših pomoćnika, objavila je na društvenim mrežama mapu Grenlanda u bojama američke zastave, uz komentar: „USKORO“.

Njen suprug, Stiven Miler, rekao je 5. januara da je „formalni stav američke vlade da Grenland treba da bude deo SAD“.

„Niko se ne bi usudio da se bori sa SAD oko budućnosti Grenlanda“, odgovorio je Miler u intervjuu za CNN na pitanje da li isključuje upotrebu sile kao mogućnost za preuzimanje ostrva.

Na Grenlandu živi oko 57.000 ljudi.

Ostrvo ima široku samoupravu od 1979. godine, ali su odbrana i spoljna politika u nadležnosti Danske.

Iako većina Grenlanđana podržava eventualnu nezavisnost od Danske, ankete pokazuju ogromno protivljenje pripajanju SAD, koje već imaju vojnu bazu na ostrvu.

Bilo je „zastrašujuće slušati vođu slobodnog sveta kako se ruga i smeje Danskoj i Grenlandu i govori o nama kao da smo nešto na šta može da polaže pravo“, rekao je Morgan Angaju (27), Inuit koji živi u Ilulisatu u zapadnom delu zemlje, za BBC.

„Kalaalit Nunat znači zemlja grenlandskog naroda, dakle Grenlanđani već imaju pravo na Grenland“, rekao je Morgan.

Kupovina ili Sporazum o slobodnom udruživanju?

Zabrinut je zbog daljih dešavanja i pita se hoće li premijer Grenlanda doživeti istu sudbinu kao Maduro, ili će možda čak SAD „izvršiti invaziju na našu zemlju“.

Kupovina Grenlanda ili pravljenje Sporazuma o slobodnom udruživanju sa teritorijom, neke su od ideja Vašingtona, rekao je neimenovani visoki američki zvaničnik novinskoj agenciji Rojters.

SAD „žele da izgrade trajne komercijalne odnose koji će koristiti Amerikancima i narodu Grenlanda“, rekao je portparol Stejt departmenta za BBC.

„Naši zajednički protivnici su sve aktivniji na Arktiku. To je zabrinutost koju dele Sjedinjene Države, Kraljevina Danska i saveznici NATO-a“, rekao je portparol.

Rubio: Nije planirana invazija na Grenland

U poverljivom brifingu u Kongresu 5. januara, američki državni sekretar Marko Rubio rekao je zakonodavcima da Trampova administracija ne planirala invaziju na Grenland, već je pomenuo kupovinu ostrva od Danske, izveštava Volstrit džurnal.

Grenland i Danska su ranije rekli da su zatražili hitan sastanak sa Rubiom kako bi razgovarali o američkim pretenzijama na ostrvo.

Ministar spoljnih poslova Danske Lars Loke Rasmusen rekao je da bi razgovor sa američkim vrhovnim diplomatom trebalo da reši „određene nesporazume“.

Senator Erik Šmit, republikanac iz Misurija, naglasio je aspekt nacionalne bezbednosti.

„Mislim da se trenutno pregovora“, rekao je za BBC.