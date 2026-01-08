Slušaj vest

Nakon pretnje vojnom intervencijom u Kolumbiji, predsednik SAD Donald Tramp je juče izjavio da se organizuju posete predsednika zemlje Gustava Petra Beloj kući, sa kojim je prethodno razgovarao telefonom.

Tramp i Petro su rekli da su u svom prvom telefonskom razgovoru otkako je predsednik SAD pre četiri dana rekao da mu vojna operacija protiv kolumbijske vlade „zvuči dobro“, razgovarali o odnosima između dve zemlje.

Pretnja Kolumbiji došla je nakon što je Tramp uhapsio predsednika Nikolasa Madura u susednoj Venecueli, koji je prebačen u SAD da bi se suočio sa optužbama za drogu i oružje.

1/7 Vidi galeriju Venecuelanski predsednik Nikolas Maduro stigao na suđenje u Njujorku Foto: Ron Sachs/CNP / SplashNews.com / Splash / Profimedia, TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia, MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

„Bila mi je velika čast razgovarati sa kolumbijskim predsednikom Gustavom Petrom, koji je pozvao da objasni situaciju sa drogom i druga neslaganja koja smo imali. Cenim njegov poziv i ton i radujem se susretu sa njim u bliskoj budućnosti“, napisao je Tramp na društvenim mrežama.

„Poziv je bio srdačan i pun poštovanja“

Tramp je dodao da se „dogovara“ sastanak u Vašingtonu između njega i Pedra, prvog levičarskog predsednika Kolumbije, ali nije dao konkretan datum sastanka. „Razgovarali smo telefonom prvi put otkako je postao predsednik“, rekao je Petro pristalicama okupljenim na skupu u Bogoti.

Skup je imao za cilj da proslavi suverenitet Kolumbije.

Dodao je da je zatražio ponovno pokretanje dijaloga između dve zemlje. Izvor iz Petrovog kabineta rekao je Rojtersu da je poziv bio „srdačan“ i „pun poštovanja“.

Odnosi između Trampa i Petra su hladni otkako se republikanac vratio u Belu kuću u januaru 2025. godine.

Tramp je više puta optuživao Petrovu administraciju, bez dokaza, da dozvoljava stalni priliv kokaina u SAD, uvodeći sankcije kolumbijskom lideru u oktobru.

Pre četiri dana, Tramp je rekao da je Petro „bolesna osoba koja voli da pravi kokain i prodaje ga Sjedinjenim Državama“.

Petro je ranije optužio Trampa da je „saučesnik u genocidu“.

SAD su otkazale Petrovu vizu u septembru nakon što se pridružio propalestinskim demonstracijama u Njujorku i pozvao američke vojnike da „ne poštuju Trampova naređenja“. Petro, ​​glasni protivnik izraelskog rata u Gazi, optužio je Trampa da je „saučesnik u genocidu“.

1/8 Vidi galeriju Kolumbijski predsednik Gustavo Petro Foto: Mauricio Dueñas Castañeda/EFE, CARLOS ORTEGA/EFE, Esteban Vega/AP