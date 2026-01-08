Slušaj vest

(KMG) -- Kina cilja da postigne bezbedno i pouzdano snabdevanje ključnim tehnologijama veštačke inteligencije (VI) do 2027. godine, pri čemu će njena industrijska skala i nivo osnaživanja ostati među vodećima u svetu.

Plan, koji je zajednički izdalo osam odeljenja, uključujući Ministarstvo industrije i informacionih tehnologija, Kinesku administraciju za sajber prostor i Nacionalnu komisiju za razvoj i reforme, opisuje ambiciozan napor da se duboko integriše VI sa proizvodnim sektorom, podstaknu nove kvalitetne proizvodne snage i sveobuhvatno osnaži nova industrijalizacija.

Do 2027. godine, plan cilja duboku primenu tri do pet velikih modela veštačke inteligencije opšte namene u proizvodnji, razvoj specijalizovanih, potpuno pokrivenih velikih modela specifičnih za industriju, kreiranje 100 visokokvalitetnih industrijskih skupova podataka i promociju 500 tipičnih scenarija primene.

Takođe ima za cilj da neguje dva do tri globalno uticajna preduzeća koja vode u ekosistemu, grupu specijalizovanih i sofisticiranih malih i srednjih preduzeća i grupu pružalaca usluga koji su stručni i u tehnologiji veštačke inteligencije i u industrijskom znanju.

Štaviše, Kina planira da izgradi vodeći svetski ekosistem otvorenog koda, poboljša mogućnosti upravljanja bezbednošću i doprinese kineskim rešenjima globalnom razvoju veštačke inteligencije.

Dokument navodi mere koje uključuju promociju koordinisanog razvoja hardvera i softvera veštačkih čipova, podršku inovacijama u metodama obuke modela i inferencije, negovanje ključnih velikih modela specifičnih za industriju i duboko ugrađivanje tehnologije velikih modela u osnovne proizvodne procese.

Plan takođe naglašava postizanje prodora u ključnim tehnologijama kao što su bezbednosna zaštita za algoritme industrijskih modela i zaštita podataka za obuku.