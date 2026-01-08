Slušaj vest

Vlasnica kluba „Le Constellation“, Džesika Moreti, navodno je pobegla iz zapaljenog objekta u Kran Montani u Švajcarskoj, u kojem je tokom novogodišnje noći stradalo 40 ljudi, uglavnom mladih. Nadzorne kamere su zabeležile da je Moreti izašla iz kluba noseći kasu sa novcem u rukama, piše italijanski list Republika.

Svedoci su takođe rekli da je vlasnica bežala čvrsto stežući kasu u rukama dok su gosti bili zahvaćeni plamenom. Zato policija pregleda sve dostupne snimke iz kluba, naravno uključujući i one sa nadzornih kamera koje su prvenstveno pokrivale ulaz u bar.

Rekonstrukcija

Prema dosadašnjim informacijama, Moreti je u trenutku požara bila u klubu sa sinom iz prvog braka, koji je takođe bio šef osoblja, a i sama je zadobila opekotine na ruci. Njen suprug i suvlasnik kluba, Žak, u tom trenutku je bio u drugom prostoru.

Snimci uličnih kamera navodno pokazuju dramatično različito ponašanje majke i sina. Dok je mladić unutra pokušavao da razbije pleksiglas panele na verandi kako bi oslobodio zarobljene goste, ona je, kako se vidi na snimku, pobegla na ulicu - sa kasom u rukama.

Ako se potvrdi autentičnost snimka, ovaj detalj bi mogao značajno pogoršati pravni položaj vlasnice. Ona i njen suprug Žak optuženi su za ubistvo iz nehata, nanošenje telesnih povreda i podmetanje požara, a vlasnik bara sada bi mogao da se suoči i sa optužbama za nepružanje pomoći.

Tužiteljka Beatris Pilu takođe razmatra povećanje optužbi kako bi uključila moguću nameru za oba osumnjičena. Nekoliko elemenata ukazuje na to da su vlasnici bili svesni ogromnog rizika za goste: od lako zapaljivih materijala koji su korišćeni za plafon i zatvorenih izlaza za slučaj opasnosti, do potpunog nedostatka sistema zaštite od požara i aparata za gašenje požara.

Istraga se proširuje na starije snimke

Policija ispituje brojne snimke u potrazi za odgovorima na pitanje šta se tačno dogodilo u kobnim minutima između izbijanja požara i vatrene oluje koja je odnela 40 života i povredila 116 u klubu „Le Constellation“ u Kran Montani u novogodišnjoj noći.

Analiza bi takođe mogla dovesti do promene optužbe protiv vlasnika, porodice Moreti, od nehata do namernog izazivanja opasnosti, s obzirom na to da se sumnja da su znali za rizike, ali nisu učinili ništa da ih spreče, izveštava Il Mesađero.

Istražitelji su posebnu pažnju posvetili i starijim snimcima, poput onog sa dočeka Nove godine 2020.

Na njima se vidi kako se boce sa raspršivačem podižu prema zvučno izolovanom spuštenom plafonu u klubu Le Konstelašn, dok član osoblja dva puta upozorava: „Pazite na penu“.

Ovo, prema tužilaštvu, može biti ključni dokaz da su vlasnici bili svesni opasnosti, a optužbe bi im mogle doneti i do 20 godina zatvora.

Još jedan video, snimljen u noći tragedije, prikazuje konobaricu sa crnom kacigom na glavi, koja sedi na ramenima mladića, podiže bocu sa raspršivačem prema plafonu, izazivajući plamen.

Niko od osoblja nije pomogao

Nijedan od do sada pregledanih snimaka ne prikazuje bilo koga od zaposlenih u klubu kako interveniše - gasi požar vodom, pali svetla, gasite muziku ili usmerava goste ka izlazima.

Čak nisu ni otvorili zadnja vrata kako bi olakšali evakuaciju.

Zbog nastale panike, mnogi od adolescenata su preminuli ili su zadobili teške opekotine nakon što su pali i pregaženi u stampedu, udišući vrući dim.

Stručnjaci sada koriste snimke kako bi pokušali da utvrde koliko je života moglo biti spaseno da je osoblje reagovalo na vreme.

Čuvari obezbeđenja kluba su takođe pod istragom zbog nepružanja pomoći, a istražitelji pregledaju i snimke iz drugih restorana u vlasništvu porodice Moreti: il Senso di Crans i Le Vieux Chalet di Lens.

Misterija u istrazi

Misteriju u celoj istrazi predstavlja činjenica da su tela žrtava vraćena njihovim porodicama bez obdukcije i bez uzroka smrti navedenog u dokumentima.

Pitanje zašto tužilaštvo nije naložilo medicinsko-pravni pregled muči porodice, uključujući i porodicu Emanuela Galepinija, jednog od šestorice italijanskih mladića poginulih u požaru.

Advokat Sebastijan Fanti, koji zastupa jednu od italijanskih porodica, bio je jasan: „Nešto je pošlo po zlu u primeni postupka.

Nije moguće da su tela vraćena u domovinu bez potvrde u kojoj je naveden uzrok smrti.“ Zahtevi advokata sada bi mogli dovesti do otvaranja istrage u Rimu i sprovođenja obdukcija u Italiji.

Porodica Emanuela Galepinija, koji je identifikovan putem DNK analize, ne razume zašto je uopšte bilo potrebno genetsko testiranje.

Na njegovom telu nije bilo znakova opekotina, a imao je mobilni telefon i dokumenta u plastičnoj futroli u džepu - sve netaknuto. Njihov zahtev švajcarskim vlastima za obdukciju ostao je bez odgovora. Rekli su: „Telo neće biti kremirano.“

Pravna bitka i diplomatski koraci

„S obzirom na broj italijanskih žrtava, bilo bi prikladno proveriti mogućnost pokretanja krivičnog postupka u Italiji, kao što je to učinila Francuska“, rekao je advokat Fanti. Međutim, italijansko pravosuđe ne može pokrenuti postupak za dela nehata počinjena u inostranstvu, osim ako se počinioci ne nalaze na italijanskom tlu ili ako ne interveniše Ministarstvo pravde, što se još nije dogodilo.