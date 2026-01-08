Slušaj vest

Dok je ruska vojska žurila ka njemu, američki vojnici su zaplenili zarđali tanker sirove nafte koji je plovio severno preko Atlantskog okeana. Pratili su ga danima. Nakon sprovedene akcije, tanker je postao središte globalnog interesa.

Iako ne prevozi naftu, brod dug 300 metara očigledno ima određenu vrednost. Njegova vrednost je uglavnom stvar spekulacija - neki veruju da je u njegovom trupu skriveno vredno rusko oružje, dok drugi tvrde da bi brod mogao postati simboličan „trofej“ u takmičenju između Vašingtona i Moskve, izveštava Gardijan.

Tanker, trenutno poznat kao Marinera, smatra se delom „flote u senci“ koju godinama koriste Rusija, Iran i Venecuela da bi zaobišli zapadne sankcije.

Prevozi teret i jeftino gorivo širom sveta, uključujući i Kinu. Vašington i njegovi evropski saveznici dugo su nastojali da se obračunaju sa ilegalnom pomorskom trgovinom.

Prošlog meseca, predsednik SAD Donald Tramp uveo je ključne destinacije za „flotu u senci“ i zemlje sa najvećim rezervama nafte na svetu. Marinera je bila među desetak tankera koji su pokušavali da izbegnu blokadu.

Od Bele 1 do Marinere

U decembru su uspešno izbegli zapljenu u Karipskom moru, promenili ime iz bivšeg Bele 1 i uputili se ka severnoj Rusiji.

U sredu je tanker presretnut dok je plovio Atlantikom. Marinera je pod sankcijama američkog Ministarstva finansija od juna 2024. godine, pod optužbom da je prevozila ilegalni teret za Hezbolah, libansku militantnu grupu koju podržava Iran.

Postoji presedan za američko ukrcavanje na brodove koji su deo „flote u senci“.

Prošlog meseca, američke specijalne snage su se spustile iz helikoptera da bi se ukrcale na tanker Skiper u blizini Venecuele. Plovilo je bilo pod sankcijama američkog Ministarstva finansija od 2022. godine.

1/6 Vidi galeriju Američki upad na naftni tanker "Skiper" kod obale Venecuele Foto: AP

U slučaju Marinere, takav plan bi nosio mnogo veći rizik. Dok je Skiper plovio pod zastavom Gvajane, Marinera je registrovana i plovi pod ruskom zastavom od prošlog meseca.

Posada je iscrtala rusku zastavu na trupu broda, a Moskva je uputila formalni diplomatski protest, zahtevajući da Vašington prestane da ga progoni na otvorenom moru.

Postavljanjem sopstvene zastave na neke od brodova u „floti u senci“, Moskva je efikasno izvela tankere iz tajnosti, otvoreno izazivajući Zapad.

Krejg Kenedi, saradnik u Dejvis centru za ruske i evroazijske studije Univerziteta Harvard, rekao je za Gardijan da je potez Moskve možda bio pokušaj da se zaobiđe američka blokada venecuelanske nafte.

„Ako brod pod ruskom zastavom bude zaplenjen na otvorenom moru, to negira rusku tvrdnju o ekskluzivnoj jurisdikciji nad brodom“, rekao je Kenedi, dodajući da je Moskva pretpostavila da se SAD neće ukrcati na brod pod ruskom zastavom.

Rekao je da je Kremlj pogrešno procenio koliko je daleko Tramp spreman da ide.

Prošlog vikenda, američke snage su zarobile predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores, kojima se sada sudi u Njujorku. - Ovo je bio pokušaj Rusije da stekne nadmoć intervencijom u američkoj blokadi, a onda se to obilo o glavu - smatra Kenedi.

Zašto je stari tanker toliko važan?

Druge teorije sugerišu da brod možda sadrži nešto vredno za Moskvu. Sumnja se da je ruta kojom je tanker prethodno plovio između Irana i Venecuele bila ruta za ilegalnu trgovinu, uključujući i oružje.

Ove nedelje, prema pisanju Volstrit žurnala, Rusija je poslala pomorske snage, uključujući podmornicu, da prate tanker. Objavili su ove tvrdnje nekoliko sati pre nego što su se američke snage ukrcale na brod. Vašington je objavio da je brod zaplenjen zbog „kršenja američkih sankcija“.

Danima su američki avioni pratili brod, a čini se da je izviđački avion Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva Velike Britanije preleteo njegovu rutu. Platforme za praćenje leta pokazale su da je izviđački avion RAF-a RC-135W Rivet Joint poleteo iz Vadingtona u Linkolnširu u utorak prema istom delu Atlantika gde se nalazio brod.

Britanska vojska je saopštila da je pružila „unapred planiranu operativnu podršku, uključujući korišćenje baza“. Poslednjih dana došlo je do porasta broja američkih vojnih aviona, uključujući C-17 Globemaster III, koji može da nosi helikoptere, što je podstaklo spekulacije o specijalnoj operaciji u koju je umešana Marinera.

Govoreći pre nego što su se američke snage ukrcale na brod, Džon Forman, bivši britanski vojni ataše u Moskvi, rekao je da su obim američkog nadzora tankera i očigledne pripreme za njegovu zaplenu premeštanjem aviona u Veliku Britaniju posebno upečatljivi.