Libanska vojska saopštila je danas da je završila prvu fazu svog plana za raspoređivanje vojnika po južnom delu zemlje i razoružavanje nedržavnih militantnih grupa, posebno Hezbolaha.

Taj plan se odvija u skladu sa primirjem koje je Hezbolah postigao sa Izraelom, a kojim se okončava sukob koji je izbio dan nakon početka rata u Pojasu Gaze, u oktobru 2023. godine.

U saopštenju vojske nisu pomenuti Hezbolah ili druge naoružane grupe, dok bi predsednik Libana Džozef Aun trebalo da se sastane sa premijerom Navafom Salamom i ostatkom Vlade kako bi dalje razgovarali o planovima za raspoređivanje i razoružanje.

Ti zvaničnici su rekli da je razoružavanje nedržavnih grupa bio prioritet po početku njihovih mandata, ubrzo nakon stupanja primirja na snagu.

"Vojska potvrđuje da je njen plan ograničavanja naoružanja ušao u poodmaklu fazu, nakon što je efikasno i opipljivo postigla ciljeve prve faze na terenu", navodi se u saopštenju.

Izrael i dalje skoro svakog dana napada Liban i drži pet strateških tačaka južno od reke Litani duž granice dve zemlje, za koje libanska vojska tvrdi da još uvek nije kontrolisala.

"Radovi u sektoru su u toku dok se neraspadnuta uništenja i tuneli ne očiste, sa ciljem sprečavanja naoružanih grupa da nepovratno obnove svoje kapacitete", navodi se u saopštenju i dodaje da će se uskoro objaviti dalji koraci.

Zvaničnici su rekli da se sledeća faza plana razoružanja u koncentriše na delove između reka Litani i Avali, koji uključuju lučki grad Sidon.

UN su granicu Libana i Izraela oko reke Litani odvojile takozvanom plavom linijom kako bi pomogle u raspoređivanju libanske vojske na tom području.

Vojska je takođe polako konfiskovala oružje od palestinskih frakcija u izbegličkim kampovima.

Izrael optužuje Hezbolah da pokušava da obnovi svoje vojne kapacitete i rekao da napori libanske vojske nisu dovoljni, što izaziva strah od nove eskalacije sukoba, dok Liban tvrdi da izraelski napadi predstavljaju prepreku postizanju primirja.

Hezbolah kaže da je sarađivao sa vojskom na jugu Libana, ali da neće razgovarati o razoružavanju na drugim mestima pre nego što Izrael obustavi napade i povuče se.

Sukob koji je izbio nakon početka rata u Pojasu Gaze je bio relativno niskog intenziteta do septembra 2024. godine, otkada je Izrael ubio veliki deo viših rukovodilaca Hezbolaha i ozbiljno oslabio naoružanu grupu.

Hezbolah i dalje ima politički uticaj, drži veliki broj mesta u libanskom parlamentu i predstavlja šiitsku muslimansku zajednicu Libana.