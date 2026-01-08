Slušaj vest

Početkom januara u Turskoj se dogodila teška tragedija nakon estetskog zahvata u privatnoj klinici u Istanbulu, kada je preminula 44-godišnja žena iz Slovenj Gradca. Njeno telo je u utorak dopremljeno u Sloveniju, prenosi portal Dnevnik.si.

Prema dostupnim informacijama, žena je sredinom decembra otputovala u Istanbul radi liposukcije, zahvata za koji se odlučila prvenstveno zbog znatno niže cene u odnosu na Sloveniju.

Celo putovanje i medicinski zahvat organizovani su preko internet agencije koja je nudila kompletnu uslugu – od prevoza sa aerodroma i hotelskog smeštaja, do komunikacije sa klinikom i organizacije povratka.

Na Institutu za sudsku medicinu u Ljubljani obavljena je obdukcija koja treba da utvrdi tačan uzrok smrti. Prema nezvaničnim informacijama, kao jedna od mogućih komplikacija pominje se plućna embolija, ali zvanični nalazi još nisu objavljeni.

Slovenačka policija, u saradnji sa Interpolom, zatražila je podatke od turskih zdravstvenih i bezbednosnih institucija, ali, prema pisanju Večera, za sada su dobijene samo osnovne i nepotpune informacije o zahvatima i njihovom toku.