"ZAHTEVAMO DA ICE ODMAH NAPUSTI NAŠ GRAD"

Hiljade ljudi izašle su na ulice Mineapolisa i drugih gradova širom SAD kako bi protestovale nakon što je agent Službe za imigraciju i carinu SAD (ICE) ubio američku državljanku Rene Nikol Gud (37), dok zvaničnici nude različite verzije događaja.

Demonstracije su održane širom zemlje, uključujući Njujork, Čikago, Sijetl, Finiks, Orlando i Kolumbus, Ohajo...

američka državljanka Rene Nikol Gud (37) koju je ubio agent ICE u Mineapolisu Foto: Facebook

"Zahtevamo da ICE odmah napusti grad"

Operacija u Minesoti u kojoj učestvuju službenici ICE deo je nacionalne akcije predsednika Donalda Trampa protiv imigranata i politički obojene istrage o optužbama za prevaru protiv nekih neprofitnih grupa iz Minesote u somalijskoj zajednici.

Najmanje 56 ljudi se izjasnilo krivim otkako su savezni tužioci pod bivšom demokratskom administracijom Džoa Bajdena počeli da istražuju programe zaštite dece i druge programe socijalne zaštite u somalijskoj zajednici.

1/9 Vidi galeriju protest u Mineapolisu zbog ubistva Amerikanke Rene Nikol Gud od strane službenika ICE Foto: Tom Baker/FR172309 AP, Santiago Mejia/San Francisco Chronicle

Guverner Minesote Tim Volc i gradonačelnik Mineapolisa Džejkob Frej, obojica demokrate, odmah su osporili tvrdnju savezne vlade i okrivili Trampa za ono što su nazvali nepotrebnom provokacijom raspoređivanjem saveznih snaga reda.

U objavi na X u sredu, Džejkob Frej je okrivio Trampovu administraciju za porast tenzija. „Prisustvo saveznih imigracionih agenata izaziva haos u našem gradu“, napisao je Frej. "Zahtevamo da ICE odmah napusti grad. Čvrsto stojimo uz naše imigrantske i izbegličke zajednice.“

1/5 Vidi galeriju pucnjava u Mineapolisu Foto: Christian Zander/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sukobljene priče

Dok Ministarstvo za unutrašnju bezbednost tvrdi da je Rene Nikol Gud bila „nasilna izgrednica“ koja je pokušala da pregazi agente, gradonačelnik Mineapolisa Džejkob Frej rekao je da je to bila „nesmotrena upotreba sile“.

Incident se dogodio u sredu ujutru oko 10:25 po lokalnom vremenu, a snimci koje su objavili prolaznici pokazuju napetu situaciju. Na njima se vidi tamnocrveni SUV koji blokira ulicu, dok su demonstranti i vozila snaga reda u blizini.

Agenti prilaze vozilu, a jedan od njih pokušava da otvori vozačeva vrata. Još jedan agent stoji ispred vozila koje pokušava da pokrene u tom trenutku. Agent je potom ispalio tri hica. Vozilo gubi kontrolu i udara u parkirani automobil. Na osnovu dostupnog snimka, nije jasno da li je agent zaista udaren vozilom.

Video nije pokazao nikakav kontakt niti bilo kakav znak da je policajac povređen, iako je ranije rečeno da je zbrinut u bolnici i pušten kući, dok je Tramp na društvenim mrežama rekao da je žena „pregazila policajca“.

Zvaničnici Trampove administracije nazvali su incident delom obrasca antitrampovskih demonstranata koji prete policajcima ICE, ali kritičari kažu da su videli ženu kako pokušava da im izbegne. FBI i državni zvaničnici Minesote sprovode istragu.

Zakon Minesote dozvoljava policajcu da upotrebi smrtonosnu silu samo ako veruje da je to neophodno da zaštiti sebe ili druge od neposredne smrti ili teških povreda.

Savezni zakon ima sličan standard. Savezni agenti su generalno imuni od državnog krivičnog gonjenja za radnje preduzete u vršenju svojih službenih dužnosti.

Ko je bila Rene Nikol Gud?

Rene Nikol Gud bila je majka šestogodišnjeg dečaka, objavio je Minesota Star Tribjun, pozivajući se na dečakovog dedu.

Gudina majka je rekla za Minesota Star Tribjun da je njena ćerka bila „izuzetno saosećajna“ i da nije tip osobe koja bi se suočila sa agentima ICE-a. „Čitav život je provela brinući se o ljudima“, rekla je njena majka, Dona Ganger, za Star Tribjun. „Bila je puna ljubavi, praštanja i nežnosti.“