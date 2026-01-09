Slušaj vest

Turistički vodiči koji vode ture oko vulkana Etna na Siciliji negoduju zbog strožih ograničenja koje su uvele lokalne vlasti nakon niza erupcija na tom vulkanu poslednjih nedelja.

Vlasti u gradu Kataniji su ograničile izlete za obilazak Etne, što je dovelo do štrajka turističkih vodiča prvi put posle nekoliko decenija.

Desetine vodiča protestovale su juče u blizini Etne, nazivajući nova ograničenja preteranim, jer se "tokovi lave kreću dovoljno sporo da bi se mogli bezbedno posmatrati kao što se to radilo i u prošlosti".

"Ove mere efikasno poništavaju ulogu vodiča, lišavajući ih njihovih veština, funkcija i profesionalne odgovornosti", navodi se u saopštenju regionalnog odbora turističkih vodiča.

Tokovi lave su posebno zanimljivi za posmatranje nakon zalaska sunca, ali prema novim pravilima, izleti su dozvoljeni samo do sumraka i ljudi se ne smeju približavati toku lave bliže od 200 metara.

Takođe, ranije postojeće ograničenje od 10 ljudi po grupi se strogo sprovodi.

Etna je najaktivniji i najveći vulkan u Evropi.