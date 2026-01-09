NEZADOVOLJNI TURISTIČKI VODIČI NA SICILIJI U ŠTRAJKU: Lokalne vlasti povukle OVAJ potez nakon niza erupcija Etne
Turistički vodiči koji vode ture oko vulkana Etna na Siciliji negoduju zbog strožih ograničenja koje su uvele lokalne vlasti nakon niza erupcija na tom vulkanu poslednjih nedelja.
Vlasti u gradu Kataniji su ograničile izlete za obilazak Etne, što je dovelo do štrajka turističkih vodiča prvi put posle nekoliko decenija.
Desetine vodiča protestovale su juče u blizini Etne, nazivajući nova ograničenja preteranim, jer se "tokovi lave kreću dovoljno sporo da bi se mogli bezbedno posmatrati kao što se to radilo i u prošlosti".
"Ove mere efikasno poništavaju ulogu vodiča, lišavajući ih njihovih veština, funkcija i profesionalne odgovornosti", navodi se u saopštenju regionalnog odbora turističkih vodiča.
Tokovi lave su posebno zanimljivi za posmatranje nakon zalaska sunca, ali prema novim pravilima, izleti su dozvoljeni samo do sumraka i ljudi se ne smeju približavati toku lave bliže od 200 metara.
Takođe, ranije postojeće ograničenje od 10 ljudi po grupi se strogo sprovodi.
Etna je najaktivniji i najveći vulkan u Evropi.
