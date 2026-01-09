Slušaj vest

Loran Vinatje, francuski politikolog koji služi trogodišnju zatvorsku kaznu u Rusiji zbog optužbi za špijunažu, oslobođen je u razmeni zatvorenika sa Francuskom, saopštila je danas ruska bezbednosna agencija FSB. Zauzvrat, ruski košarkaš Danil Kasatkin, zatvoren u Francuskoj na zahtev SAD, pušten je na slobodu, dodao je FSB.

Vinatje je uhapšen u Moskvi u junu 2024. godine, a ruske vlasti su ga optužile da se nije registrovao kao "strani agent" dok je prikupljao informacije o ruskim "vojnim i vojno-tehničkim aktivnostima" koje bi mogle biti iskorišćene na štetu nacionalne bezbednosti.

Loran Vinatje fracnsuki politikolog Foto: MAXIM SHIPENKOV/EPA, Pavel Bednyakov/AP

Sud ga je osudio i izrekao mu kaznu zatvora od tri godine.

U avgustu je ruska državna novinska agencija Tas objavila da je Vinatje takođe optužen za špijunažu, pozivajući se na sudske zapise.

Oni koji su osuđeni za špijunažu u Rusiji suočavaju se sa kaznom zatvora između 10 i 20 godina.

(Kurir.rs/Beta)

