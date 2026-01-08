Slušaj vest

Imali smo već nekoliko godina pravu najezdu divljih svinja u nekim itaijanskim naseljenim mestima, u Rimu posebno, čak i ispred Vatikana, na Trgu Svetog Petra, a sada su vukovi krenuli u čoporima, uočeni su veoma blizu naseljenih mesta, pa tako stigli i na aerodrom.

Na aerodrom „Federiko Felini“ ušao je čopor, četiri vuka i to je izazvalo pravi alarm, uočeni na samo nekoliko metara od piste, što je aktiviralo plan za vanredna stanja, a brisan je i let Vizer kompanije za Tiranu. Pronađena su mesta gde su ušli i izašli, probili su zaštitnu mrežu.

Vukovi su krenuli da silaze sa okolnih brdskih prostora prema moru. I dok se piše o Riminiju stiže sve više svedočanstava iz raznih područja sa Apenina da se uočavaju vukovi, da napadaju domaće životinje, nađene mrtve mačke, napadnute ovce u toru, ili pobegle iz tora.

Ekipe specijalaca prate tragove u snegu ili blatnjavom terenu da shvate odakle su došli vukovi u prijavljenim područjima, kako bi utvrdli gde se nalazi ostatak čopora ili su to oni usamljeni koji su se odvojili i krenuli nekim svojim putem, pa stigli i do aerodroma.

I odmah je iskrsla polemika, animalisti apeluju da se zaštite vukovi jer predstavljaju po zakonu u Italiji zaštićenu vrstu, a ugroženi stanovnici gledaju kako da spašavaju stoku i žive u strahu da izađu iz kuće na put ili ulicu u malim naseljima ili selima, jer se ne zna šta ih čeka iza ćoška.