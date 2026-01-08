Slušaj vest

Moskva će prisustvo zapadnih trupa u Ukrajini smatrati intervencijom i direktnom pretnjom po bezbednost Rusije, izjavila je danas portparolka Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova, dodavši da će sve takve jedinice i objekti biti smatrani legitimnim borbenim ciljevima.

Razmeštanje vojnih jedinica, vojnih objekata, skladišta i druge infrastrukture zapadnih zemalja na teritoriji Ukrajine biće klasifikovano kao strana intervencija, koja predstavlja direktnu pretnju bezbednosti ne samo Rusije, već i drugih evropskih zemalja, navela je Zaharova, prenose RIA Novosti.

Marija Zaharova Foto: EPA Maxim Shipenkov, EPA Yuri Kochetkov, EPA Anatoly Maltsev

U utorak je britanski premijer Kir Starmer objavio da je "koalicija voljnih" usvojila deklaraciju o raspoređivanju trupa u Ukrajini posle postizanja mira.

On tvrdi da će u slučaju prekida vatre, Britanci i Francuzi uspostaviti vojne baze širom zemlje i izgraditi skladišta opreme za ukrajinske oružane snage.

U Parizu je održan sastanak Zelenskog, evropskih lidera, uz učešće Kušnera i Vitkofa, gde je dogovoreno slanje evropskih vojnih snaga i uspostavljanje bezbednosnih garancija za Ukrajinu nakon prekida vatre Foto: LUDOVIC MARIN / POOL/AFP POOL

Zaharova je naglasila da je taj dokument usmeren na dalju militarizaciju Ukrajine, eskalaciju i širenje neprijateljstava.

Kraj sukoba je moguć pošto se otklone njegovi uzroci, susedna zemlja se vrati u status nesvrstanosti i priznanju teritorijalne realnosti, navela je ona i ponovila da će se ti ciljevi postići ili diplomatskim putem ili specijalnom operacijom.

(Kurir.rs/FoNet/Foto: Ilustracija)

