Moskva će prisustvo zapadnih trupa u Ukrajini smatrati intervencijom i direktnom pretnjom po bezbednost Rusije, izjavila je danas portparolka Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova, dodavši da će sve takve jedinice i objekti biti smatrani legitimnim borbenim ciljevima.

Razmeštanje vojnih jedinica, vojnih objekata, skladišta i druge infrastrukture zapadnih zemalja na teritoriji Ukrajine biće klasifikovano kao strana intervencija, koja predstavlja direktnu pretnju bezbednosti ne samo Rusije, već i drugih evropskih zemalja, navela je Zaharova, prenose RIA Novosti.

U utorak je britanski premijer Kir Starmer objavio da je "koalicija voljnih" usvojila deklaraciju o raspoređivanju trupa u Ukrajini posle postizanja mira.

On tvrdi da će u slučaju prekida vatre, Britanci i Francuzi uspostaviti vojne baze širom zemlje i izgraditi skladišta opreme za ukrajinske oružane snage.

Zaharova je naglasila da je taj dokument usmeren na dalju militarizaciju Ukrajine, eskalaciju i širenje neprijateljstava.

Kraj sukoba je moguć pošto se otklone njegovi uzroci, susedna zemlja se vrati u status nesvrstanosti i priznanju teritorijalne realnosti, navela je ona i ponovila da će se ti ciljevi postići ili diplomatskim putem ili specijalnom operacijom.