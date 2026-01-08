Slušaj vest

Iznenadne i dramatične scene iz Venecuele glavna su tema svih svetskih i domaćih analitičara. Postavlja se pitanje kako ovakva akcija Sjedinjenih Američkih Država ostavlja utisak na ostatak sveta, sa obzirom da je retka država koja se nije zapitala, ukoliko su tokom noći mogli da iz države izvedu legitimno odabranog predsednika jedne države, Nikolasa Madura, da li ista sudbina preti i ostalima?

Foto: Kurir Televizija

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Dragan Vujičić, novinar, Vinko Pandurević, general u penziji, Dragan Petrović, naučni savetnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu, Rajko Petrović, Institut za evropske studije.

Petrović: Očigledna je izdaja iz krugova Madura

Petrović navodi da dešavanja u venecueli zaista jeste iznenađenje kako za tamođnji narod, tkao i za celi svet:

- Očekivala se američka intervencija, ali ne na ovaj način. Venecuealci zovu slučaj sa Maduorm otmicom, Amerikanci hapšenjem jer je prekršio američke zakone. Venecuela je oduvek jedna od najobučavanijanih i najmodernizovaniji vojnih sila u Južnoj Američi - kaže Petrović.

On dodaje i da je očigledna izdaja nekoga iz krugova Madura, ali kaže da ne sumnja na ministra bezbednosti ove države.

- Bilo koja država, pa i Venecuela koja je u siromaštvu i hiperinflaciji, uvek ćete naći nekoga na koga utiče novac. Mentalitet tamo je veoma sličan našem. Sa jedne strane imate ljude koji će biti tvrdokorni sledbenici ideologije i vođe. Sa druge strane, na milione njih žele da postanu Amerikanci i učiniće sve što mogu da to postanu - kaže Petrović.

Pandurovic Foto: Kurir Televizija

Pandurević: Amerikanci su šest meseci planirali ovo

Pandurević kaže da je potrebna čvrsta ruka za vladavinu Južnom Amerikom, pa dodaje da uzimaući u obzir okruženje države ali i njena bogatstva, drugog ishoda nije moglo da bude:

- Znali su da će biti napadnuti i očekivali su. Mnogi pitaju kako je Americi ovo uspelo, to je zato što nisu Rusi. Šest meseci su planirali ovo. To što su mu upali u kuću nije pljačka, već je obuhvatalo mrežno-centrični pristup rešavanju problema. Kada neko pita ko je izdao Venecuelu, sama se izdala. Niko nije podneo ostavku a oteli im predsednika. Venecuela ne zna kakav rat može da ih zadesi - kaže Pandurević.

On dodaje da Venecuela nije računala na ovo a da eventualni rat ne bi bio onakakv kakav se očekuje jer su ratovi novi. Sistemi su im zaterali i neodržavani, a Amerika je bila sigurna u svoj potpuni uspeh.

Foto: Kurir Televizija

Vujičić: Ovo je bio pokušaj da se isprovocira veliki rat

Vujičić kaže da se jasno vidi da je ovo deo bitke koja je počela pokušajem atentatom na Putina.

- Prvog januara je Madurpo ponudio da se dogovore a trećeg je otet. Ovo je bio pokušaj da se isprovocira veliki rat - kaže Vujičić.

On dodaje da je Čavez bio Slobodan Milošević Latinske Amerike, a uticaj Srba na događaje u Venecueli su velika:

- Prvo smo se umešali 2002. godine. Oni nisu imali opoziciju, mi smo im pravili opoziciju. Poslednji put smo im se mešali 2024. godine. Za Amerikance ovo nije nelegalno jer Maduro za njih nije predsednik već švercer droge jer ga nisu priznali kao predsednika - kaže Vujičić.

Foto: Kurir Televizija

Dragan Petrović osvruo se i na interese koji igraju važnu ulogu u ovom napadu.

- Imate države koje imaju nacionalni interes. U SAD i Britaniji se zove antlatiskička geopolitika, kao što se nemačka zove kontinentalna. Paralelno imate mondijalnu a to je težnja da se vlada iz jedno svetskog centra - kaže Petrović.

On dodaje da elita paralelno sa svojom nacionalnom geopolitikom i interesima

