Slušaj vest

Bez saglasnosti Rusije ne može biti bezbednosnih garancija za Ukrajinu, izjavio je danas nemački kancelar Fridrih Merc posle sastanaka stranke CSU, preneo je Frankfurter Alemajne Cajtung (FAZ).

''Sastanak ''koalicije voljnih'' u Parizu ove nedelje bio je veoma uspešan. Ujedinjeni smo u želji da se rat što pre okonča. Želimo da stvorimo bezbednosne garancije za Ukrajinu, ali prvo je potreban prekid vatre. Činjenica da ga još nismo dosegli očigledno je krivica Rusije'', rekao je Merc.

Naglasio da se o slanju trupa u Ukrajinu može govoriti tek nakon prekida vatre, pošto je njihova funkcija osiguravanje sporazuma sa Rusijom.

''Redosled koraka mora biti sledeći: najpre prekid vatre, zatim bezbednosne garancije za Ukrajinu, a potom dugoročni mirovni sporazum sa Rusijom. Sve to je nemoguće bez saglasnosti Rusije, a čini se da smo od toga još uvek prilično daleko'', smatra Merc.

Foto: HANNIBAL HANSCHKE/EPA

Prema njegovim rečima, Evropa mora da ''podigne cenu rata'' u Ukrajini kako bi Rusiju primorala na prekid vatre.

''Prekid vatre još uvek nije na dnevnom redu, sasvim očigledno, jer ga Rusija ne želi. Zato moramo da nastavimo sa podizanjem cene rata, kako bi Rusija shvatila da nema smisla da ga nastavlja'', rekao je Merc.

Ranije danas nemački predsednik Frank-Valter Štajnmajer rekao je da ruska aneksija Krima i napad na Ukrajinu predstavljaju istorijsku prekretnicu.

On je upozorio da mora da se spreči scenario u kojem se regioni ili čitave države tretiraju kao vlasništvo nekoliko velikih sila i pozvao na aktivniju ulogu međunarodne zajednice.