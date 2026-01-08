Slušaj vest

Grčki farmeri pojačali su danas svoje proteste koji se vode širom zemlje pokretanjem 48-očasovne blokade glavnih autoputeva, raskrsnica i naplatnih stanica zbog skoka troškova proizvodnje i najavljenog spornog trgovinskog sporazuma EU sa južnoameričkim zemljama.

Traktori su poređani duž ključnih ruta širom zemlje, zaustavljajući sav saobraćaj sem za vozila hitnih službi. Policija upućuje saobraćaj na sekundarne rute gde je moguće i nije intervenisala da spreči blokade.

Međutim konzervativna vlada zemlje upozorila je da neće tolerisati širenje blokada.

Glavni autoput zemlje koji povezuje Atinu sa severnim gradom Solunomzatvoren je bio u oba pravca na nekoliko mesta dok su poljoprivrednici tražili veću državnu pomoć i odbacivanje sporazuma EU-Merkosur.

Protesti koji su prvo počeli u novembru su prvobitno bili usmereni na rastuće troškove proizvodnje pogoršane nizom kriza - skandalom vezanim za prevaru oko subvencija zbog čega su odložene legitimne isplate i izbijanje boginja među ovcama i kozama.

Vlada je juče objavila ustupke u pokušaju da spreči najnovije proteste, uključujući jeftiniju struju za farmere i sniženje poreza na gorivo.

Predloženi sporni spoljnotrgovinski dogovor bi stvorio veliku zonu slobodne trgovine između Evrope i južnoameričkih zemalja uključujući Brazil i Argentinu. Evropski poljoprivrednici strahuju da će se time preplaviti tržište sa jeftinijim uvozom, što je podstaklo proteste i u drugim zemljama EU, uključujući danas i u Francuskoj.

"Ako se ovaj sporazum sprovede grčka poljoprivreda je gotova" rekao je Vangelis Rubis, jedan od organizatora protesta za AP ispred južnog grada Halkide. ; "Grčka zavisi od poljoprivrede i turizma. Mi nemamo tešku industriju kao Nemačka i Francuska. Troškovi proizvodnje ovde su 300 odsto viši nego u Latinskoj Americi", rekao je on.

Kao primer dao je krompir, navodeći da je grčkim farmerima potrebno da krompir košta 35 do 40 evrocenti po kilogramu samo da bi pokrili troškove, u poređenju sa oko 10 centi u Brazilu. ; "Hoćemo Grčku da se pridruži bloku EU zemalja koje odbacuju ovaj dogovor", rekao je on.

Francuski poljoprivrednici dovezli su jutros stotinak traktora u Pariz kako bi protestovali protiv namere Evropske unije (EU) da nastavi sa sporazumom o slobodnoj trgovini sa Merkosurom, saopštilo je ministarstvo unutrašnjih poslova te zemlje.

EU je ove nedelje obnovila unutrašnje pregovore o sporazumu o slobodnoj trgovini sa zemljama Merkosura - Brazilom, Argentinom, Bolivijom, Paragvajem i Urugvajem, a spekuliše se da bi sporazum mogao da se potpiše u Paragvaju 12. januara.

Pristalice sporazuma, predvođene Nemačkom, smatraju da će moći da pređu preko prigovora Francuske i Poljske.