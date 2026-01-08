Slušaj vest

Otmica Nikolasa Madura je povezana sa izdajom i tajnim dogovorom, izjavio je beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko, prenose RIA Novosti.

On tvrdi da je tamo bilo svega, "i dogovori, i novac koji je isplaćen, uključujući i ljude u Venecueli, i vojnike i civile".

Lukašenko je takođe naveo da je supruzi Nikolasa Madura ponuđeno da ostane u Venecueli, ali je ona to odbila, odlučivši da bude uz svog muža. On je istakao da se sve što Amerikanci žele, moglo uraditi i bez otmice Madura.

SAD su 3. januara napale civilne i vojne ciljeve u Venecueli i nasilno odvele predsednika Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores iz zemlje.

Dovedeni su u SAD i držani u pritvorskom centru u Bruklinu, Njujork. Maduro i Flores su se pojavili pred Saveznim sudom za Južni okrug Njujorka 5. januara. Američke vlasti ih optužuju za umešanost u trgovinu drogom, a oni su se izjasnili da nisu krivi.

Rusija je osudila napad na suverenu zemlju i nazvala ga kršenjem međunarodnog prava i suvereniteta. Moskva je tražila oslobađanje Madura i njegove supruge.

