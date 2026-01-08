Slušaj vest

Zvaničnici SAD razmatrali su mogućnost davanja jednokratnih isplata stanovnicima Grenlanda kako bi ih ubedili da se odvoje od Danske i potencijalno priključe SAD, navode četiri izvora upoznata sa pitanjem za Reuters.

Iako tačan iznos i način isplate nisu precizirani, američki zvaničnici, uključujući saradnike Bele kuće, diskutovali su o ciframa od 10.000 do 100.000 dolara po osobi, rekla su dva od izvora, koji su želeli da ostanu anonimni zbog prirode unutrašnjih razgovora.

Ideja o direktnom plaćanju stanovnicima Grenlanda, prekomorske teritorije Danske, pruža jedno objašnjenje kako bi SAD mogle pokušati "kupiti" ostrvo sa 57.000 stanovnika, uprkos tvrdnjama vlasti u Kopenhagenu i Nuuku da Grenland nije na prodaju.

Ova taktika je samo jedna od različitih opcija koje Bela kuća razmatra u vezi sa pribavljanjem Grenlanda, uključujući i potencijalnu upotrebu američke vojske. Ipak, takav potez nosi rizik da deluje previše transakcijski, pa čak i ponižavajuće za populaciju koja već dugo raspravlja o sopstvenoj nezavisnosti i ekonomskoj zavisnosti od Danske.

"Dosta je bilo ... Nema više fantazija o aneksiji", napisao je premijer Grenlanda Jens-Frederik Nielsen u objavi na Fejsbuku u nedelju, nakon što je predsednik SAD Donald Tramp ponovo izjavio da SAD treba da pribave ostrvo.