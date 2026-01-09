Slušaj vest

Američki napad na glavni grad Venecuele kome je sledilo i privođenje, odnosno otmica, predsednika države Nikolasa Madura glavna je tema u svetu ne samo zbog nepredvidivosti i naglog razvića događaja, već i zbog pitanja da li se ovakve operacije mogu ponavljati i na drugim područjima?

O interesima, uzrocima i daljim mogućnostima po pitanju ovog sukoba za Kurir televiziju govorili su general Milorad Stupar, general-major u penziji i predsednik Udruženja ratnih dobrovoljaca Srbije 1990-1999, Perko Matović, politikolog, kao i Lazar Pavlović, savetnik ministra za informisanje i telekomunije.

Stupar: U Venecueli traje hibridni rat

Stupar kaže da u ovoj eri ne treba govoriti o otmici predsednika već hibridnom ratu protiv Venecuele.

- Hibridni rat je nešto što se zove tvrda meka moć. Tvrda moć je upotreba vojne i ekonomske sile, a meka moć je sve, od kulture, nevladinih organizacija, sankcija, izbora i sličnog. Ovde je prema Venecueli primenjen savremeni hibridni rat koji ima za cilj dovođenje takve države u položaj koji će odgovoriti interesima SAD-a - kaže Stupar.

Stupar dodaje da su prijateljstva i savezništva prolazna, a interesi večiti, a politika j stvar mogućeg u datim uslovima.

- Venecueli su primenjena određena nevojna sredstva. Putem obaveštajne operacije su hteli da dođu do saveznika, odnosno izdajnika Venecuele. Izvanredno su to obavili - kaže Stupar.

On dodaje da je ova operacija završena sa dogovorima sa ljudima koji će izdati predsednika Madura.

- Obaveštajna operacija je podloga svemu što sledi. Prave se makete objekata gde će biti izvršena operacija. Kompletnu zgradu gde je stanovao Madura je bila napravljena. Doveli su snage za operaciju, a tu je bitno koliki je dolet helikoptera koji mogu doći do glavnog grada i vratiti se - kaže Stupar.

Stupar kaže da je jedan od elemenata koji je odredio uspeh to što su znali raspored, zatim eliminacija PVO sistema Venecuele, a čisto nebo bilo bi nemoguće bez izdajnika unutar države.

Matović: Ovo će uticati na reputaciju američke administracije

Matović ističe da su naftne zalihe Venecuele najveće na svetu, pa je do diverzifikacije izvoza moralo doći.

- Većina trgovine svakako ide SAD-u. Nakon sankcionisanja, embarga i svega ostalog što je Venecuela preživela to više nije moglo tako i ekonomija je krahirala. Znamo kako godinama Kuba prolazi - kaže Matović.

On dodaje da i da je dobar pokazatelj primer Venecuele po pitanju Srbije koja se takođe susrela sa pitanjem nacionalizacije nafte.

- Kada se po međunarodnom pravu sankcioniše takav poduhvat, on se prvo blagovremeno sankcioniše. Ne možete 2026. godine sankcionisati 2007. godinu, a svakako ne reakcijom živom silom - kaže Matović.

Jedna od dve tačke optužnice prema Maduru kome se sudi po američkom zakonu je i posedovanje heklera:

- Zatekli su hekler kod njega i sude mu po američkom zakonu za nešto što su mu našli u Karakasu. Prilično skandalozno i uticaće na reputaciju administracije SAD-a - kaže Matović.

Matović dodaje da je Donald Tramp prekršio ustavni poredak, bez dozvole senata i kongresa, prekršio sve procedure, dok je Marko Rubio pokušao da se izvuče i kaže da je to policijska akcija.

- Ako je policijska akcija, oni su ubili 40 ljudi, to ne može da bude kolateralna šteta. Diplomatija Donalda Trampa je potpuno zakazala, predstavio se kao neko ko će rešiti ratove, a on je predsednik koji je uništio kontinuitet diplomatskog rešavanja SAD-a - kaže Matović.

Pavlović: Nema međunarodnog prava, samo ga se male države drže

Pavlović kaže da je NATO agresija 1999. godine otvorila Pandorinu kutiju nepoštovanja.

- Pre su velike sile maksirale svoj imperijalizam, sada su sve maske pale. Nema međunarodnog prava, samo male zemlje ga se drže kao pijan plota. Kosovo je dalo velikim silama pravo da se bave otimanjem tuđih teritorija.

