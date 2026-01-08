Slušaj vest

Posle operacije koju je odobrio američki predsednik Donald Tramp u Venecueli, a koja je uključivala bombardovanje prestonice i otmicu predsednika Nikolasa Madura, čini se da ruska invazija na Ukrajinu „nije loša“.

Do ovog zaključka je došao američki novinar Taker Karlson u svojoj emisiji na Jutjubu.

Prema njegovim rečima, posle hvatanja Madura i pretenzija na Grenland, SAD su se efikasno lišile argumenata protiv nasilnog prekrajanja granica kada druge zemlje pribegavaju tome, i to bi moglo postati norma u Trampovoj sopstvenoj politici.

-Teško je kritikovati Putina zbog invazije na ukrajinsku teritoriju kada se velika sila oseća ugroženo na svojoj granici i preduzima mere da se odbrani, izjavio je Karlson.

On je napomenuo da je administracija Džoa Bajdena ono što se dešava u Ukrajini nazvala neprovociranom invazijom i da upravo na osnovu toga SAD „vode posrednički rat protiv Rusije već četiri godine“.

- Ali više ne možete pozivati se na apstraktni princip i reći da je on apsolutno pogrešan. Prema pravilima koja sada koristimo, nema ništa loše u tome, dodao je Karlson.

Takođe je postavio pitanje zašto, u tom slučaju, Kina „ne bi trebalo da vrati Tajvan“ i podsetio da SAD zvanično priznaju politiku jedne Kine, ali su i dalje odlučne da zaštite Tajvan od Pekinga.

-Pogrešno je da velike zemlje progutaju male samo zato što to žele. Zato smo objavili rat Nemačkoj nakon invazije na Poljsku, rekao je (treba napomenuti da su SAD zapravo objavile rat Nemačkoj u decembru 1941. godine, dok je Hitler izvršio invaziju na Poljsku u septembru 1939. godine).

Karlson je ranije rekao da Trampova odluka da poveća američke vojne izdatke 2027. godine na 1,5 biliona dolara ukazuje na to da se zemlja sprema za svetski rat.