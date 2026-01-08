Slušaj vest

Iranske vlasti danas (8.januara) su ograničile pristup internetu u Teheranu i pojedinim drugim regionima, 12. dana masovnih protesta protiv vlade, javlja CBS News pozivajući se na izvore u Teheranu.

Kako se može videti na snimcima na društvenim mrežama, u čitavoj zemlji vlada totalni haos, građani pale državne zgrade. U Iranu se, po svemu sudeći, odvija prava obojena revolucija.

Neredi u Teheranu

Dva izvora potvrdila su da je internet u prestonici bio u prekidu, dok je organizacija NetBlock, koja prati dostupnost mreže, saopštila da njeni podaci pokazuju da Teheran i drugi delovi Irana ulaze u "digitalni mrak", uz pad povezanosti kod više provajdera.

Izvor CBS News-a naveo je da su na ulicama Teherana "ogromne, do sada neviđene mase ljudi", a do prekida interneta došlo je u trenutku kada su Iranci počeli da uzvikuju parole protiv vlasti sa prozora svojih domova, nakon poziva iranskog prestolonaslednika u egzilu Reze Pahlavija da se građani oglase.

Analitičari ocjenjuju da bi obim tog odziva mogao da odredi da li će protesti, koji traju 12 dana, splasnuti kao raniji talasi nezadovoljstva ili prerasti u ozbiljan izazov za vlast, uz mogućnost šire represije.

Prema podacima američke Agencije za vesti o aktivistima za ljudska prava, u dosadašnjim nemirima poginulo je najmanje 39 ljudi, uključujući četiri pripadnika snaga bezbednosti, dok je više od 2.260 osoba privedeno.

Društvene mreže poput TikToka, Fejsbuka i mreže X zvanično su zabranjene, kao i pristup američkim i evropskim informativnim sajtovima.

Okidač za eksploziju nezadovoljstva bio je potpuni kolaps iranskog rijala, koji je 6. januara dostigao istorijski minimum od 1,5 miliona za američki dolar, javlja Al Džazira. Sa inflacijom hrane od 72%, život prosečnog Iranca postao je praktično neodrživ.

U očajničkom pokušaju da kupi socijalni mir, Bi-Bi-Si izveštava da je vlada u Teheranu objavila vanrednu meru: mesečni dodatak od 7 dolara (oko 6,5 evra) za 71 milion građana.

Najdramatičnije scene dolaze iz zapadnih provincija. Agencija i24News i opozicioni portali izveštavaju da su gradovi Abdanan i Malekšahi u provinciji Ilam efikasno van kontrole centralne vlade.

Ovu eskalaciju potvrdio je i Institut za proučavanje rata (ISW), koji u svojoj analizi navodi da su demonstranti u zapadnom Iranu uspešno preuzeli kontrolu nad sedištima lokalnih vlasti i bezbednosnim bazama.