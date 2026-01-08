Slušaj vest

Ambasada SAD u Kijevu je primila informacije o potencijalno značajnom vazdušnom napadu koji može da se dogodi u bilo kom trenutku u narednih nekoliko dana, zbog čega je hitno upozorila javnost.

Ambasada, kao i uvek, preporučuje građanima SAD da budu spremni da odmah potraže sklonište ukoliko bude objavljeno vazdušno upozorenje, navodi se na sajtu ambasade u Kijevu.

Preporučene mere su:

Pre nego što se objavi vazdušno upozorenje, identifikujte lokacije za sklonište.

Preuzmite pouzdanu aplikaciju za vazdušna upozorenja na vaš mobilni telefon, kao što su Air Raid Siren ili Alarm Map.

Odmah potražite sklonište ako se objavi vazdušno upozorenje.

Pratite lokalne medije za hitne vesti i budite spremni da prilagodite svoje planove.

Održavajte zalihe vode, hrane i lekova.

Pratite uputstva ukrajinskih zvaničnika i službi hitne pomoći u slučaju vanredne situacije.

Pregledajte šta Stejt department može, a šta ne može da učini u kriznim situacijama, navodi se u upozorenju.