Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp osudio je danas republikance u američkom Senatu koji su glasali za usvajanje rezolucije, kojom bi mu se zabranilo preduzimanje daljih vojnih akcija protiv Venecuele bez odobrenja Kongresa.

"Suzan Kolins, Lisa Murkovski, Rend Pol, Džoš Holi i Tod Jang nikada više ne bi trebalo da budu izabrani na tu funkciju. Ovo glasanje u velikoj meri ometa američku samoodbranu i nacionalnu bezbednost, ometajući predsednikova ovlašćenja kao vrhovnog komandanta", rekao je Tramp u objavi na Truth Social.

Američki Senat usvojio je danas proces pokretanja proceduralnog glasanja za dvopartijsku rezoluciju kojom bi se predsedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trampu ograničila upotreba vojne akcije protiv Venecuele bez prethodnog odobrenja Kongresa SAD.

Venecuelanski predsednik Nikolas Maduro u lisicama doveden u njujorški sud Foto: screenshot X

U svakom slučaju, i uprkos njihovoj 'gluposti', Zakon o ratnim ovlašćenjima je neustavan, potpuno krši Član II Ustava, kao što su svi predsednici i njihova ministarstva pravde utvrdili pre mene. Ipak, sledeće nedelje će se održati važnije glasanje u Senatu o ovoj temi", kazao je Tramp.

Senat je glasovima 52 prema 47 podržao pokretanje rezolucije o ratnim ovlašćenjima, a predlog je inicirao demokratski senator Tim Kejn iz Virdžinije, dok su mu kosponzori republikanski senator Rend Pol iz Kentakija, demokratski senatori Adam Šif iz Kalifornije i lider manjine u Senatu Čak Šumer iz Njujorka. Uz sve demokrate, rezoluciju je podržalo i pet republikanskih senatora - Tod Jang iz Indijane, Liza Murkovski sa Aljaske, Suzan Kolins iz Mejna, Rend Pol iz Kentakija i Džoš Houli iz Misurija.

Rezolucija koju je Senat danas usvojio morala bi da dobije saglasnost Predstavničkog doma i Trampov potpis, zbog čega su male šanse da postane zakon.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaAMERIKA NE MOŽE DA NASTAVI RAT PROTIV VENECUELE: Senat SAD usvojio rezoluciju protiv Trampa
Nikolas Maduro suđenje
PlanetaTETKA RADMILA PROBUDILA SRBINA IZ VENECUELE I REKLA: UHAPŠEN MADURO! Deda i baba Aleksa Solunca preživeli Jasenovac "Većina slavi tiho, Tramp NAJVEĆI PRIJATELJ"
Donald Tramp Nikolas Maduro
PlanetaOTKRIVEN TRAMPOV PLAN ZA PREUZIMANJE GRENLANDA? "Volstrit žurnal" objavio detalje, evo kako će nastojati Dancima da uzmu ostrvo?!
Donald Tramp
PlanetaON JE SLEDEĆI NA TRAMPOVOJ LISTI ZA OTMICU ILI ODSTREL? Amerika stavila šefa bezbednosti Venecuele na listu potencijalnih META ukoliko ne prihvati pravila igre
Diosdado Cabello EPA Ronald Pena R.jpg
PlanetaTRAMP SE HITNO OGLASIO: Amerika postigla dogovor o uvozu venecuelanske nafte u vrednosti od 2 milijarde dolara!
Donald Tramp
PlanetaVLASTI VENECUELE TVRDE: Ubijena najmanje 24 pripadnika snaga bezbednosti zemlje tokom otmice Nikolasa Madura!
Venecuela Karakas ekspolozije
PlanetaMADURO PREBACIO U ŠVAJCARSKU ZLATO VREDNO 5,2 MILIJARDE DOLARA! Evropska država naredila zamrzavanje imovine!
Nikolas Maduro suđenje