Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je danas se Iran nalazi u ozbiljnoj političkoj i ekonomskoj krizi, upozorivši da će SAD "udariti veoma snažno" ukoliko iranske vlasti nastave nasilje nad demonstrantima.

On je u razgovoru za radio-emisiju američkog novinara Hjua Hjuita poručio iranskim vlastima da je "jasno upozio" da će platiti "paklenu cenu" ukoliko nastave ubijanje civila tokom protesta.

- Stavili smo im do znanja da ako počnu da ubijaju ljude, udarićemo ih veoma snažno - rekao je Tramp. Dodao je da prate situaciju „veoma pažljivo“ i da je Teheranu poslata poruka, čak i jača od javne, da će u slučaju krvoprolića „morati da plati pakleno“.

Na pitanje šta poručuje narodu Irana, Tramp je kratko odgovorio: „Trebalo bi da se čvrsto držite svoje slobode“. Ovo je druga takva pretnja Vašingtona u poslednjih pet dana, što signalizira visok nivo spremnosti SAD za vojnu intervenciju.

Sve detalje haosa u Iranu pročitajte u posebnoj vesti.

Ne propustitePlanetaTRAMP ŽESTOKO ODGOVORIO REPUBLIKANCIMA U SENATU: "Nikada više ne bi trebalo da budu izabrani na tu funkciju"
w-56696148.jpg
Planeta"100.000 DOLARA ZA PRODAJU GRENLANDA"! TRAMP KUPUJE STANOVNIKE OSTRVA: Evo koliko im nudi da se odvoje od Danske i pripoje Americi!
Donald Tramp Grenland Danska
PlanetaAMERIKA NE MOŽE DA NASTAVI RAT PROTIV VENECUELE: Senat SAD usvojio rezoluciju protiv Trampa
Nikolas Maduro suđenje
Planeta"TRAMP NIJE SLUČAJNO ODABRAO OVE 3 ZEMLJE DA IH BOMBARDUJE" Svetski stručnjaci objašnjavaju koji je cilj predsednika Amerike: "Jasno je šta radi"
Donald Tramp Grenland Danska